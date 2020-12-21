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Бельгия начала 3 фазу испытаний вакцины Curevac

Как минимум 400 человек будут вакцинированы в Генте

сегодня, 13:16
Автор:

Татьяна Лозовенко

Университетская больница Гента, Бельгия, начнет проводить широкомасштабные испытания малоизвестной вакцины Curevac против Covid-19 в понедельник. Об этом пишет The Brussels Times.

Бельгия начала 3 фазу испытаний вакцины Curevac

Вакцина Curevac

Как минимум 400 человек будут вакцинированы в Генте. Это станет первым этапом масштабного исследования, в рамках которого будут вакцинированы в общей сложности более 35 000 человек в Европе и Латинской Америке.

Вакцина Curevac — одна из нескольких, разрабатываемых для предотвращения заражения людей коронавирусом. Препарат от Pfizer и BioNTech уже получила одобрение в Великобритании и США, но ни одна вакцина еще не одобрена в Европе.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) собирается в понедельник, чтобы обсудить разрешение вакцины Pfizer — BioNTech в ЕС. Если EMA даст разрешение на продажу, Комиссия также ускорит процесс принятия решения для распространения вакцины на территории всего Европейского союза.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке подтвердил, что Бельгия готова начать введение своих первых вакцин до конца года, если Pfizer сможет равномерно распределить первую символическую партию вакцины по всем европейским странам. 

"Вакцины необходимо оставить, чтобы охватить население мира", — прокомментировала Изабель Леру-Рулс, руководитель Центра вакцинологии в УЗ-Генте.

"Таким образом, переход этого испытания в фазу 3 является хорошей новостью для разработки и возможного утверждения других вакцин против Covid-19".

Вакцина Curevac — одна из нескольких, заказанных Бельгией при условии получения всех необходимых разрешений.

Ранее "Комментарии" сообщали, что первый министр Шотландии призвала продлить переходный период по Brexit из-за появления нового "британского" штамма коронавируса.



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Источник: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/146434/ghent-starts-large-scale-clinical-trials-for-curevac-vaccine-covid-19-uniersity-pfizer-biontech-vaccination-ursula-von-der-leyen-frank-vandenbroucke/
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