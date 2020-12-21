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Британия хочет продлить сроки по Brexit из-за нового штамма COVID

Министр Шотландии просит Джонсона принять решение

сегодня, 11:38
Автор:

Татьяна Лозовенко

Первый министр Шотландии призвала продлить переходный период по Brexit из-за появления нового "британского" штамма коронавируса. Об этом пишет Sky News. 

Британия хочет продлить сроки по Brexit из-за нового штамма COVID

Фото: из открытых источников

Переговорщики Мишель Барнье и лорд Фрост встретились в Брюсселе в воскресенье — в день, когда Европейский парламент заявил, что необходимо заключить сделку, чтобы гарантировать ее подписание до окончания переходного периода 31 декабря. Им не удалось прийти к соглашению. Источник Sky в правительстве назвал ситуацию "сложной". Как пишет издание, основные разногласия остались по поводу рыболовства и государственной помощи бизнесу.

Первый министр Шотландии, Старджен, призвала премьера Бориса Джонсона добиваться продления переходного периода по Брексит. По ее словам, Великобритания столкнулась с чрезвычайно серьезной ситуацией из-за новой мутации COVID-19, которая требует 100% внимания.

"Было бы бессовестным усугублять это с помощью Brexit", — написала она в твиттере в воскресенье вечером.

Премьер-министр Борис Джонсон проведет экстренное заседание правительственного комитета понедельник, 21 декабря, чтобы попытаться предотвратить нехватку продовольствия в Великобритании после того, как Франция запретила все перевозки из Великобритании. 

Напомним, вчера МОЗ Германии рассказал, подходят ли "старые" вакцины для борьбы с новым штаммом коронавируса. 

Ранее "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия полностью закрывает границы на неделю, а Турция прекращает авиасообщение с Англией, Нидерландами, Данией и ЮАР. 

СМИ также выдвинули гипотезу, что ЕС хочет полностью закрыть свои территории для Британии из-за мутации коронавируса. 




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Источник: https://news.sky.com/story/brexit-trade-deal-deadline-missed-as-sturgeon-calls-for-transition-period-extension-12169059
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