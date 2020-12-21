Британия хочет продлить сроки по Brexit из-за нового штамма COVID

Первый министр Шотландии призвала продлить переходный период по Brexit из-за появления нового "британского" штамма коронавируса. Об этом пишет Sky News.

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Переговорщики Мишель Барнье и лорд Фрост встретились в Брюсселе в воскресенье — в день, когда Европейский парламент заявил, что необходимо заключить сделку, чтобы гарантировать ее подписание до окончания переходного периода 31 декабря. Им не удалось прийти к соглашению. Источник Sky в правительстве назвал ситуацию "сложной". Как пишет издание, основные разногласия остались по поводу рыболовства и государственной помощи бизнесу.

Первый министр Шотландии, Старджен, призвала премьера Бориса Джонсона добиваться продления переходного периода по Брексит. По ее словам, Великобритания столкнулась с чрезвычайно серьезной ситуацией из-за новой мутации COVID-19, которая требует 100% внимания.

"Было бы бессовестным усугублять это с помощью Brexit", — написала она в твиттере в воскресенье вечером.

Премьер-министр Борис Джонсон проведет экстренное заседание правительственного комитета понедельник, 21 декабря, чтобы попытаться предотвратить нехватку продовольствия в Великобритании после того, как Франция запретила все перевозки из Великобритании.

Напомним, вчера МОЗ Германии рассказал, подходят ли "старые" вакцины для борьбы с новым штаммом коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия полностью закрывает границы на неделю, а Турция прекращает авиасообщение с Англией, Нидерландами, Данией и ЮАР.

СМИ также выдвинули гипотезу, что ЕС хочет полностью закрыть свои территории для Британии из-за мутации коронавируса.









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