Ближайшему олигарху Путина могут разблокировать активы: о чем торгуются внутри ЕС

Для принятия 19-го пакета санкций ЕС может пойти на уступки Австрии. Страна лоббирует вопрос о частичном разблокировании активов, связанных с олигархом Олегом Дерипаской. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Financial Times", со ссылкой на источники.

Путин и Дерипаска. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, в ЕС якобы рассматривают снятие части санкций с активов, связанных с Дерипаской, для компенсаций Raiffeisen Bank International.

По словам семи собеседников, имеющих отношение к переговорам, в последней редакции появились пункты по размораживанию активов стоимостью около 2 млрд евро в австрийской стройкомпании Strabag, где Дерипаска имел часть собственности.

Эти активы должны перейти Raiffeisen в качестве компенсации за 2-миллиардный штраф, который банку пришлось уплатить по решению российского суда в пользу бизнеса, связанного с Дерипаской.

Изначально санкции были применены в связи с тем, что бизнес Дерипаски, как считают, оказывал материальную поддержку ВПК России.

Ранее Raiffeisen и Дерипаска пытались устроить сложный обмен активами для размораживания 24-процентной доли собственности олигарха в Strabag, которой он владел через компанию Rasperia. Однако план провалился из-за опасений, что это будет противоречить санкциям ЕС.

Часть европейских чиновников обеспокоены, что такой шаг для Австрии легитимизирует попытки российских олигархов уклоняться от санкций и поддержит практику мести за санкции через российские суды.

Новая редакция будет обсуждаться в пятницу, 3 октября, и послы ряда стран ЕС ожидаемо выступят против.

Читайте также на портале "Комментарии" — Брюссель намерен ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав пост в соцсети Х.