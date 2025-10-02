ЕС готовит новые санкции против РФ: будут бить по трем важным сферам

Брюссель намерен ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав пост в соцсети Х.

По итогам неформального европейского саммита в Копенгагене она отметила, что пришло время усилить давление на Россию и с этой целью ЕС предложил новый подход к санкциям.

"Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли", — высказалась фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что это часть 19-го пакета санкций, который обсуждается прямо сейчас.

