ЕС готовит новые санкции против РФ: будут бить по трем важным сферам
ЕС готовит новые санкции против РФ: будут бить по трем важным сферам

В отношении энергетики, финансовых услуг и торговли давление на РФ должно вырасти в разы

2 октября 2025, 07:02
Автор:
Кравцев Сергей

Брюссель намерен ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав пост в соцсети Х.

ЕС готовит новые санкции против РФ: будут бить по трем важным сферам

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По итогам неформального европейского саммита в Копенгагене она отметила, что пришло время усилить давление на Россию и с этой целью ЕС предложил новый подход к санкциям.

"Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли", — высказалась фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что это часть 19-го пакета санкций, который обсуждается прямо сейчас.

Читайте также на портале "Комментарии" — для граждан РФ не возникнет никаких новых проблем во время путешествия странами Европейского Союза. И это несмотря на новые санкции против этого сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили дипломаты в интервью для EUobserver.

Журналисты отмечают, в прошлом году ЕС посетили приблизительно 541 тысяча россиян, по сравнению с 517 тысячами в 2023 году и более четырех миллионов за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Отмечается, что страны Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша призвали к более жестким ограничениям для российских туристов из соображений безопасности и как форму культурного бойкота.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белграде на военном параде впервые продемонстрировали российские комплексы РЭБ "Красуха-2" и "Красуха-4". Их появление подтвердило, что Кремль поставил вооружение в Сербию несмотря на санкции.




Источник: https://twitter.com/vonderleyen/status/1973471836269576680
