Найближчому олігарху Путіна можуть розблокувати активи: про що торгуються всередині ЄС

Для ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС може піти на поступки Австрії. Країна лобіює питання про часткове розблокування активів, пов'язаних із олігархом Олегом Дерипаскою. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє видання "Financial Times", з посиланням на джерела.

Путін та Дерипаска. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що в ЄС нібито розглядають зняття частини санкцій з активів, пов'язаних з Дерипаскою, для компенсацій Raiffeisen Bank International.

За словами семи співрозмовників, які мають відношення до переговорів, в останній редакції з'явилися пункти розморожування активів вартістю близько 2 млрд євро в австрійській будкомпанії Strabag, де Дерипаска мав частину власності.

Ці активи мають перейти Raiffeisen як компенсацію за 2-мільярдний штраф, який банку довелося сплатити за рішенням російського суду на користь бізнесу, пов'язаного з Дерипаскою.

Спочатку санкції було застосовано у зв'язку з тим, що бізнес Дерипаскі, як вважають, надавав матеріальну підтримку ВПК Росії.

Раніше Raiffeisen та Дерипаска намагалися влаштувати складний обмін активами для розморожування 24-відсоткової частки власності олігарха у Strabag, якою він володів через компанію Rasperia. Проте план провалився через побоювання, що це суперечитиме санкціям ЄС.

Частина європейських чиновників стурбована тим, що такий крок для Австрії легітимізує спроби російських олігархів ухилятися від санкцій і підтримає практику помсти за санкції через російські суди.

Нова редакція обговорюватиметься у п'ятницю, 3 жовтня, і посли низки країн ЄС очікується проти.

