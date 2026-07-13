Больше не будет, как прежде: для украинцев готовят новые правила временной защиты

Европейский Союз готовит самое масштабное обновление правил временной защиты украинских беженцев с начала полномасштабной войны. Одной из наиболее резонансных новаций может стать требование граждан Украины предоставлять официальное подтверждение о том, что они не подлежат мобилизации, для получения права на въезд и оформление статуса защиты. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

По информации издания, соответствующий запрос украинская сторона якобы направила Европейской комиссии еще в начале июня. Если изменения будут утверждены, они будут касаться новых заявителей независимо от пола. В то же время украинцы, уже пользующиеся механизмом временной защиты, сохранят свои права без дополнительных требований.

Аналитик польского Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор считает, что такая инициатива может быть частью стратегии Киева по увеличению мобилизационного ресурса без более жестких внутренних ограничений. По его мнению, украинские власти пытаются разделить ответственность за вопросы воинского долга с западными партнерами.

Ожидается, что Еврокомиссия представит обновленную директиву уже в этом месяце. В то же время, новые правила могут вступить в силу только с марта 2027 года – после завершения действия нынешнего механизма временной защиты.

По данным Евростата, сегодня статус временной защиты в странах ЕС пользуется около 4,3 миллиона украинцев. Больше всего переселенцев приняли Германия и Польша. Только в Польше официально зарегистрировано более 218 тысяч украинских мужчин от 18 до 65 лет со статусом UKR.

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