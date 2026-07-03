Польща змінює правила гри: тисячі українських біженців можуть залишитися без даху над головою

У Польщі набули чинності нові правила перебування для українських біженців, які можуть кардинально змінити життя тисяч переселенців. Відтепер значна частина українців має самостійно оплачувати житло або шукати можливість переїхати до приватних помешкань. Найболючіше ці зміни можуть вдарити по пенсіонерах, людях з інвалідністю та інших категоріях, які не здатні забезпечити себе власними силами.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Telegraph, серед тих, хто вже опинився під загрозою втрати житла, — 74-річний Костянтин Костецький та його дружина Віра. Подружжя пережило вісім місяців російської окупації Куп'янська, після чого евакуювалося до Польщі. Нині вони мешкають у центрі для біженців у Гожуві-Велькопольському, однак не знають, що робити після запровадження нових правил.

За словами чоловіка, їхніх українських пенсій вистачає лише на близько 800 злотих на місяць, тоді як вартість оренди житла у Польщі значно перевищує цю суму. У схожій ситуації перебувають десятки літніх українців, які проживають у цьому ж центрі.

Керівник закладу Лес Гондор заявив, що не готовий залишити найуразливіших людей без допомоги. Він наголосив, що пенсіонери та особи з інвалідністю не можуть конкурувати на ринку праці, тому потребують підтримки, а не виселення.

Офіційно Варшава пояснює зміни необхідністю скорочення бюджетних витрат. За оцінками польської сторони, на підтримку українських біженців уже спрямовано близько 40 млрд злотих. Водночас експерти вказують, що на рішення могли вплинути й політичні суперечки між Києвом та Варшавою, які останнім часом позначилися на суспільних настроях. Попри це Польща залишається одним із найбільших партнерів України та продовжує надавати військову й гуманітарну допомогу.

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