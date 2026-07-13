Більше не буде, як колись: для українців готують нові правила тимчасового захисту

Європейський Союз готує наймасштабніше оновлення правил тимчасового захисту українських біженців з початку повномасштабної війни. Однією з найбільш резонансних новацій може стати вимога до громадян України надавати офіційне підтвердження про те, що вони не підлягають мобілізації, для отримання права на в'їзд і оформлення статусу захисту. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, відповідний запит українська сторона нібито направила до Європейської комісії ще на початку червня. Якщо зміни будуть затверджені, вони стосуватимуться нових заявників незалежно від статі. Водночас українці, які вже користуються механізмом тимчасового захисту, збережуть свої права без додаткових вимог.

Аналітик польського Центру східних досліджень Кшиштоф Нечипор вважає, що така ініціатива може бути частиною стратегії Києва щодо збільшення мобілізаційного ресурсу без запровадження жорсткіших внутрішніх обмежень. На його думку, українська влада намагається розділити відповідальність за питання військового обов'язку із західними партнерами.

Очікується, що Єврокомісія представить оновлену директиву вже цього місяця. Водночас нові правила можуть набути чинності лише з березня 2027 року – після завершення дії нинішнього механізму тимчасового захисту.

За даними Євростату, сьогодні статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користуються близько 4,3 мільйона українців. Найбільше переселенців прийняли Німеччина та Польща. Лише у Польщі офіційно зареєстровано понад 218 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 65 років зі статусом UKR.

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