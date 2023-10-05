Больше не союзник: какое решение приняла Словакия по военной помощи для Украины

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Причина весьма прогнозируема – президент вынуждена считаться с позицией победителей парламентских выборов, где лидером стала антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет словацкий портал "Dennik N".

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский . Фото: сайт Офиса президента

Журналистам стало известно, что Министерство обороны Словакии уже подготовило новый пакет военной помощи Украине, реагируя на те запросы, которые есть у украинской армии. Теоретически эта помощь могла бы попасть в Украину, даже несмотря на то, что парламентские выборы завершились с не очень позитивным результатом для самих украинцев. Утвердить помощь могло бы технократическое правительство Людовита Одора. Но здесь свое слово решила сказать президент Зузана Чапутова, которая и приняла решение заблокировать предоставление помощи Киеву.

Издание "Dennik N" поинтересовалось у представителя Чапутовой Мартина Стрижинца, почему президент кардинально изменила свою позицию. На это в офисе Чапутовой ответили, что своим шагом глава страны дала понять, что она "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD давал обещание избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – победитель выборов в Словакии прямо заявил о намерении прекратить помощь Украине.



