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Больше не союзник: какое решение приняла Словакия по военной помощи для Украины

Словакия после выборов решила пересмотреть свою позицию и "приостановить" военную помощь Украине

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Причина весьма прогнозируема – президент вынуждена считаться с позицией победителей парламентских выборов, где лидером стала антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет словацкий портал "Dennik N".

Больше не союзник: какое решение приняла Словакия по военной помощи для Украины

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский . Фото: сайт Офиса президента

Журналистам стало известно, что Министерство обороны Словакии уже подготовило новый пакет военной помощи Украине, реагируя на те запросы, которые есть у украинской армии. Теоретически эта помощь могла бы попасть в Украину, даже несмотря на то, что парламентские выборы завершились с не очень позитивным результатом для самих украинцев. Утвердить помощь могло бы технократическое правительство Людовита Одора. Но здесь свое слово решила сказать президент Зузана Чапутова, которая и приняла решение заблокировать предоставление помощи Киеву.


Издание "Dennik N" поинтересовалось у представителя Чапутовой Мартина Стрижинца, почему президент кардинально изменила свою позицию. На это в офисе Чапутовой ответили, что своим шагом глава страны дала понять, что она "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD давал обещание избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – победитель выборов в Словакии прямо заявил о намерении прекратить помощь Украине.




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Источник: https://dennikn.sk/3606795/na-obrane-zvazovali-dalsi-vojensky-balik-pre-ukrajinu-podla-prezidentky-treba-respektovat-vysledky-volieb/
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