Боррель от лица ЕС жестко осудил приговор Навальному

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель выступил с резкой критикой в адрес Кремля по поводу вынесения приговора российского оппозиционному активисту Алексею Навальному.

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

"Лишение свободы Алексея Навального противоречит международным обязательствам России в сфере верховенства права и фундаментальных свобод"- говорится в официальном сообщении Жозепа Борреля.

Кроме этого, как считает Жозеп Боррель, приговор также противоречит вердикту Европейского суда по правам человека, который признал это дело таким, которое нарушает права человека.

"Я призываю к немедленному освобождению Алексея Навального", — добавил он.

Представитель Евросоюза призвал власти РФ оставаться в рамках правового поля и не допускать политических расправ над оппонентами.

Напомним, после вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, Алексею Навальному придется отбыть около 2,5 лет наказания. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей. Соответствующее решение Симоновский суд Москвы объявил 2 февраля, удовлетворив ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ и прокуратуры по так называемому делу "Ив Роше". Российские известные блогеры отреагировали так.

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Инстаграм назвала суд на Навальным – главным событием года.Как считает известный российский блогер, она бы не голосовала за Навального на президентских выборах, но она хотела бы иметь законную возможность просто не поставить галочку напротив его фамилии.

Как сообщали ранее узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его словам, в небольшой камере, в которой он будет еще находиться месяц, есть окно и железная кровать.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!