Боррель призвал ЕС готовиться к войне

Как передает портал "Комментарии", высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге призвал европейских союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины, и добавил: "Если хочешь миру – готовься к войне".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Евросоюза заявил, что экономическая и социальная ситуация сейчас очень напряженная во всех европейских странах. В таком контексте, говорит Боррель, может быть сложно увеличить военные расходы на поддержку Украины и развивать оборонный потенциал.

"Однако именно это и необходимо делать, если мы хотим сохранить нашу безопасность <...> Все, включая меня, всегда предпочитают масло перед пушками, но без адекватных пушек мы вскоре можем оказаться и без масла. "Si vis Pacem, Para "Bellum" – если хочешь мира, готовься к войне", – утверждает Боррель.

Читайте также на портале "Комментарии" — Жозеп Боррель заверил, что Украина до марта получит не все снаряды, обещанные ей Европейским Союзом. По его словам, сейчас Украине, начиная с марта 2023 года, было предоставлено 330 тысяч снарядов из обещанного миллиона. В основном эти снаряды были переданы из европейских запасов.

Также издание "Комментарии" сообщало – нарастающий дефицит боеприпасов может заставить украинских защитников принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали — Жозеп Боррель призвал усилить помощь Украине. По словам европейского чиновника, в случае победы Путина в войне в Украине под угрозой будет безопасность Европы.



