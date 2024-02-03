Боррель призвал ЕС готовиться к войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге призвал европейских союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины, и добавил: "Если хочешь миру – готовься к войне".
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Евросоюза заявил, что экономическая и социальная ситуация сейчас очень напряженная во всех европейских странах. В таком контексте, говорит Боррель, может быть сложно увеличить военные расходы на поддержку Украины и развивать оборонный потенциал.
Читайте также на портале "Комментарии" — Жозеп Боррель заверил, что Украина до марта получит не все снаряды, обещанные ей Европейским Союзом. По его словам, сейчас Украине, начиная с марта 2023 года, было предоставлено 330 тысяч снарядов из обещанного миллиона. В основном эти снаряды были переданы из европейских запасов.
Также издание "Комментарии" сообщало – нарастающий дефицит боеприпасов может заставить украинских защитников принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).
Ранее "Комментарии" писали — Жозеп Боррель призвал усилить помощь Украине. По словам европейского чиновника, в случае победы Путина в войне в Украине под угрозой будет безопасность Европы.
Обсуждения
Новости