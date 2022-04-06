Боррель призвал Европарламент предоставить больше оружия Украине и отказаться от российских энергоносителей

Жозеп Боррель, представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, отметил на заседании Европарламента, что ЕС заинтересован в завершении войны в Украине. Поэтому он должен вооружить Украину и отказаться от российских энергоресурсов. Об этом пишет нардеп Людмила Буймистер, комментируя статью Reuters.

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В речи он сказал, что если европейцы не хотят, чтоб украинское государство было разрушено, расчленено территориально с миллионами жертв и беженцев, то ЕС должен предоставить вооружение украинцам.

"Мы хотим, чтобы это закончилось как можно скорее, но не любым путем. Потому что если мы собираемся иметь разрушенную страну, которая была территориально расчленена и разрушена, с миллионами людей в изгнании и миллионами погибших, то нет, мы не хотим, чтобы эта война закончилась так, – сказал он. Поэтому мы должны продолжать вооружать Украину... Больше оружия – вот чего от нас ожидают украинцы. Мы дали Украине 1 миллиард евро... но миллиард евро – это то, что мы каждый день платим Путину за ту энергию, которую он нам дает".

Боррель отметил, что закупкой российской нефти и газа ЕС дает России гораздо больше денег, чем финансовая помощь, которую блок предоставил Украине. Также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время заседания подчеркнула, что ЕС введет дополнительные санкции против России, вероятно, включая меры против импорта нефти.

Ранее мы писали, как повлияет на ЕС отказ от энергоносителей из страны-агрессора и почему россияне ищут покупателей в Азии. Что происходит на рынке энергоносителей и почему Европе не грозит экономическое падение из-за отказа от российского газа рассказывают политики. По состоянию на 31 марта, мировые цены на нефть снизились на 5-6%. Такова реакция рынков на новость от правительства США продавать нефть из стратегического резерва.

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