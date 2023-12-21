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Боррель рассказал, что произойдет с ЕС, в случае победы России в войне против Украины

Боррель заявил, что в случае победы России в войне проект Евросоюза получит значительный ущерб

сегодня, 08:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Война России против Украины угрожает не только Киеву, но и европейской демократии. Такое мнение высказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Europa Press".

Боррель рассказал, что произойдет с ЕС, в случае победы России в войне против Украины

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Во время мероприятия The Grand Continent Summit в Италии, посвященном отношениям Европы с миром Боррель отметил, что в случае победы Путина проект Европейского Союза "получит значительный ущерб". 

"Если мы не изменим курс в ближайшее время и не мобилизуем все наши возможности, если мы позволим Путину выиграть войну в Украине и не сможем остановить трагедию в Газе, наш проект получит значительный ущерб", – сказал топ-дипломат ЕС.

Он отметил, что в ближайшей перспективе вопрос заключается не в том, сможет ли Россия одержать победу над Украиной на передовой, а в том, что Европа делает, "чтобы не дать России выиграть войну".

Боррель поставил под сомнение, готовы ли страны-члены Евросоюза принять все меры и оказать всю поддержку, которая нужна Киеву для проиводействия российской агресси в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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