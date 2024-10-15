Боррель рассказал, каким должен быть ответ Запада на обход антироссийских санкций

Западные страны, включая государства ЕС, должны увеличить контроль за экспортной активностью компаний, производящих чувствительные электронные элементы, используемые россиянами в производстве оружия. Таков должен быть ответ Запада на обход антироссийских санкций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Боррель отметил, что благодаря западному электронному оборудованию Россия продолжает производить оружие и военную технику.

"Когда вы раскрываете российское оружие, вы находите там западные электронные компоненты. Поэтому мы должны продолжать бороться против обхода санкций и начинать эту работу дома. Мы должны усилить контроль за компаниями, которые экспортируют критические элементы в третьи страны", — отметил Жозеп Боррель.

Топ-дипломат сообщил, что во время Совета ЕС в понедельник министры иностранных дел заслушали спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, и обсудили пути усиления санкций против страны-агрессора и повышения их эффективности.

По словам Борреля, необходимо больше санкций против российского теневого флота и против российских способностей экспортировать гидрокарбонаты.

"Увеличивается количество судов, позволяющих России продолжать экспорт нефти вне лимитов и вне ценовых потолков", — сказал представитель ЕС.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз может решиться на решительный шаг и ввести санкции против Грузии. Это произойдет в том случае, если Тбилиси и дальше продолжит отходить от демократии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил в пятницу посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, пишет "Reuters".



