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Боррель рассказал, каким должен быть ответ Запада на обход антироссийских санкций

Жозеп Боррель считает, что страны ЕС должны с себя начать борьбу с обходом санкций против России

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Западные страны, включая государства ЕС, должны увеличить контроль за экспортной активностью компаний, производящих чувствительные электронные элементы, используемые россиянами в производстве оружия. Таков должен быть ответ Запада на обход антироссийских санкций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ".

Боррель рассказал, каким должен быть ответ Запада на обход антироссийских санкций

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Боррель отметил, что благодаря западному электронному оборудованию Россия продолжает производить оружие и военную технику.

"Когда вы раскрываете российское оружие, вы находите там западные электронные компоненты. Поэтому мы должны продолжать бороться против обхода санкций и начинать эту работу дома. Мы должны усилить контроль за компаниями, которые экспортируют критические элементы в третьи страны", — отметил Жозеп Боррель.

Топ-дипломат сообщил, что во время Совета ЕС в понедельник министры иностранных дел заслушали спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, и обсудили пути усиления санкций против страны-агрессора и повышения их эффективности.

По словам Борреля, необходимо больше санкций против российского теневого флота и против российских способностей экспортировать гидрокарбонаты.

"Увеличивается количество судов, позволяющих России продолжать экспорт нефти вне лимитов и вне ценовых потолков", — сказал представитель ЕС.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз может решиться на решительный шаг и ввести санкции против Грузии. Это произойдет в том случае, если Тбилиси и дальше продолжит отходить от демократии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил в пятницу посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, пишет "Reuters".




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