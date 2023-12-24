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Боррель рассказал, сколько будет воевать Путин в Украине

Жозеп Боррель подверг критике Россию, которая всегда была империей во главе с царем, с Советами, а теперь с Путиным и продолжает агрессию на другие страны.

сегодня, 13:15
Автор:
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Slava Kot
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Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Путин не собирается прекращать войну в Украине и будет воевать до своей победы. Как следствие, Боррель призывает к более активной поддержке Украины в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Боррель рассказал, сколько будет воевать Путин в Украине

Жозеп Боррель о Путине и войне в Украине. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель рассказал, что в войне в Украине на карту поставлена не только украинская судьба, но существование ЕС.

"И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", – говорит Боррель.

Европейское высшее должностное лицо считает, что ЕС должен готовиться к войне высокой интенсивности в Украине, которая будет длиться долгое время. Вместе с тем Боррель уверен в ошибке Путина в нападении на Украину, в частности, это касается надежд президента России скорой победы армии РФ, отсутствия значительного сопротивления в Украине и безразличия от действий Запада.

В итоге Боррель назвал Россию угрозой для Европы, а также подверг критике РФ за ее политическую идентичность, которая заключается в постоянной агрессии против других стран.

"Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза ее соседям – и особенно нас", — считает Жозеп Боррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин посредством тактики "волн человеческого мяса" посылает сигнал Западу.

Также "Комментарии" писали о Путине, допустившем прекращение существования России.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/dec/24/eu-foreign-policy-chief-fears-rightwing-surge-in-june-elections
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