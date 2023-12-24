Боррель рассказал, сколько будет воевать Путин в Украине

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Slava Kot
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Путин не собирается прекращать войну в Украине и будет воевать до своей победы. Как следствие, Боррель призывает к более активной поддержке Украины в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Жозеп Боррель о Путине и войне в Украине. Фото из открытых источников
Жозеп Боррель рассказал, что в войне в Украине на карту поставлена не только украинская судьба, но существование ЕС.
Европейское высшее должностное лицо считает, что ЕС должен готовиться к войне высокой интенсивности в Украине, которая будет длиться долгое время. Вместе с тем Боррель уверен в ошибке Путина в нападении на Украину, в частности, это касается надежд президента России скорой победы армии РФ, отсутствия значительного сопротивления в Украине и безразличия от действий Запада.
В итоге Боррель назвал Россию угрозой для Европы, а также подверг критике РФ за ее политическую идентичность, которая заключается в постоянной агрессии против других стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин посредством тактики "волн человеческого мяса" посылает сигнал Западу.
Также "Комментарии" писали о Путине, допустившем прекращение существования России.
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