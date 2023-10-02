Боррель заявил об исторической встрече ЕС в Украине

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Slava Kot
Жозеп Боррель. Фото из открытых источников
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Украину и заявил, что в Киеве проходит историческая встреча. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Боррель.
Кроме Жозепа Борреля в Украину приехали представители других стран членов Европейского Союза, впервые собравшихся в стране, не входящей в организацию.
Перед встречей с министрами иностранных дел Евросоюза верховный представитель ЕС успел встретиться с европейскими делегациями в Украине и поблагодарил их за проделанную работу. Кроме того, Боррель пришел в Бабий Яр, где почтил память погибших 33 тыс. человек, убитых 82 года назад нацистами. По словам Борреля, главная цель настоящего – это сделать так, чтобы подобные преступления против человечества не повторились снова.
Также "Комментарии" писали, что польский министр пригрозил Украине и заявил, что вступление в ЕС будет не столь легким.
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