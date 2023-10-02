Боррель заявил об исторической встрече ЕС в Украине

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Украину и заявил, что в Киеве проходит историческая встреча. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Боррель.

Кроме Жозепа Борреля в Украину приехали представители других стран членов Европейского Союза, впервые собравшихся в стране, не входящей в организацию.

"Сегодня я собираю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС", — написал Жозеп Боррель и добавил, что "будущее Украины в ЕС".

Перед встречей с министрами иностранных дел Евросоюза верховный представитель ЕС успел встретиться с европейскими делегациями в Украине и поблагодарил их за проделанную работу. Кроме того, Боррель пришел в Бабий Яр, где почтил память погибших 33 тыс. человек, убитых 82 года назад нацистами. По словам Борреля, главная цель настоящего – это сделать так, чтобы подобные преступления против человечества не повторились снова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Европейского Союза ответили на сообщения украинских чиновников о возможной выдаче украинцев, которые избежали мобилизации и выехали за границу с нарушением правил. Несмотря на планы использовать экстрадицию для возвращения украинских мужчин Венгрия, Германия и Чехия заявили, что не будут выдавать украинцев , которые находятся в их странах, ссылаясь на внутренние правила и международные конвенции.

Также "Комментарии" писали, что польский министр пригрозил Украине и заявил, что вступление в ЕС будет не столь легким.