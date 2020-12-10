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Брюссель начнет массовую вакцинацию в январе - МОЗ

Брюссель начнет вакцинацию в январе, после того как вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам

сегодня, 12:23
Автор:

Татьяна Лозовенко

Около 45 тысяч людей в Брюсселе будут вакцинированы от Covid-19 в первые три месяца 2021 года, сообщил Bel RTL министр здравоохранения Ален Марон. Об этом пишет The Brussels Times.

Брюссель начнет массовую вакцинацию в январе - МОЗ

Вакцина против коронавируса

Брюссель начнет вакцинацию в январе, после того как вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Глава МОЗ отметил, что хочет быть уверен в безопасности и надежности вакцины. 

Как заявил министр здравоохранения Бельгии, люди в домах престарелых будут вакцинироваться первыми. Вторая группа людей, которая получит вакцину, — это медицинские работники. 

Для медицинских работников, которые не находятся на "передовой", три из семи центров тестирования на коронавирус в столичном регионе Брюсселя будут преобразованы в компании для частичной вакцинации, пояснил Марон. Мэр Брюсселя Филипп Клоуз также предложил выставочную площадку Heysel в качестве места как для хранения, так и для введения вакцин против коронавируса.

Согласно последним данным Института общественного здравоохранения Sciensano, на Брюссельский регион, где зарегистрировано 77 970 подтвержденных случаев, приходится 13% всех 597 643 случаев коронавирусной инфекции в Бельгии. За последнюю неделю в среднем регистрировалось 166 новых случаев в день.

Напомним, фермеры в Бельгии принесли десятки пар резиновых сапог под здание Еврокомиссии в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против общеевропейской политики в сельском хозяйстве. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что шведское парламентское большинство выступает за вступление в НАТО как возможный вариант политики безопасности, впервые после того как крайне правая партия шведских демократов изменила позицию по военному альянсу.



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Источник: https://www.brusselstimes.com/brussels-2/144710/45000-people-in-brussels-will-be-vaccinated-by-end-of-march-health-minister-says-alain-maron-european-medicines-agency-vaccination-strategy-coronavirus-testing-centres-heysel/
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