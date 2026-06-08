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Брюссель оказывает давление на Берлин: на каком требовании настаивает Еврокомиссия

В ЕС заявляют о спаде миграционного давления и эффективности защиты внешних границ, но Германия не спешит открывать границы

8 июня 2026, 15:09
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Кравцев Сергей

Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС постепенно отказаться от внутреннего пограничного контроля, введенного в последние годы из-за миграционных вызовов и рисков безопасности. Особое внимание в Брюсселе уделяют Германии, остающейся среди девяти стран Евросоюза, где такие проверки продолжают действовать.

Брюссель оказывает давление на Берлин: на каком требовании настаивает Еврокомиссия

ЕС и Германия

Как сообщает Spiegel, еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что условия для поэтапного сворачивания контроля уже сформированы. По его словам, сокращение проверок не только возможно, но и целесообразно, в частности для Германии, которая длительное время настаивает на необходимости дополнительных мер безопасности на границах.

В Еврокомиссии объясняют свою позицию заметным понижением количества нелегальных мигрантов и соискателей убежища. Бруннер подчеркнул, что ситуация изменилась благодаря усилению охраны внешних границ Евросоюза и внедрению общих механизмов контроля въезда и выезда на территорию блока.

Дополнительным доводом в пользу позиции Брюсселя стали решения германских судов. В частности, в апреле Административный суд Кобленца признал незаконными проверки на границе между Германией и Люксембургом. Ранее подобные сомнения по поводу законности высказывались и по поводу контроля на немецко-австрийской границе.

Впрочем, в Берлине не готовы выполнять рекомендации Еврокомиссии. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт уже отверг призыв Брюсселя отменить проверки, отметив необходимость и дальше контролировать миграционные потоки и защищать внутреннюю безопасность страны.

Таким образом, между Берлином и Брюсселем назревает новый спор по поводу будущего Шенгенской зоны и баланса между свободой передвижения и безопасностью.

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