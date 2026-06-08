Брюссель тисне на Берлін: на якій вимозі наполягає Єврокомісія

Європейська комісія закликала держави-члени ЄС поступово відмовитися від внутрішнього прикордонного контролю, який був запроваджений останніми роками через міграційні виклики та безпекові ризики. Особливу увагу в Брюсселі приділяють Німеччині, яка наразі залишається серед дев’яти країн Євросоюзу, де такі перевірки продовжують діяти.

ЄС та Німеччина

Як повідомляє Spiegel, єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що умови для поетапного згортання контролю вже сформовані. За його словами, скорочення перевірок є не лише можливим, а й доцільним, зокрема для Німеччини, яка тривалий час наполягає на необхідності додаткових заходів безпеки на кордонах.

У Єврокомісії пояснюють свою позицію помітним зниженням кількості нелегальних мігрантів та шукачів притулку. Бруннер наголосив, що ситуація змінилася завдяки посиленню охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу та впровадженню спільних механізмів контролю в’їзду і виїзду на територію блоку.

Додатковим аргументом на користь позиції Брюсселя стали рішення німецьких судів. Зокрема, у квітні Адміністративний суд Кобленца визнав незаконними перевірки на кордоні між Німеччиною та Люксембургом. Раніше подібні сумніви щодо законності висловлювалися і стосовно контролю на німецько-австрійському кордоні.

Втім, у Берліні не готові виконувати рекомендації Єврокомісії. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт уже відкинув заклик Брюсселя скасувати перевірки, наголосивши на необхідності й надалі контролювати міграційні потоки та захищати внутрішню безпеку країни.

Таким чином, між Берліном і Брюсселем назріває нова суперечка щодо майбутнього Шенгенської зони та балансу між свободою пересування і безпекою.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Брюссель відкрив гаманець: Україна отримала ще мільярди, але головне не гроші.