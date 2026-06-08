Брюссель відкрив гаманець: Україна отримала ще мільярди, але головне не гроші

Європейський Союз направив Україні черговий пакет фінансової підтримки у рамках програми Ukraine Facility. Розмір сьомого траншу склав 2,8 млрд. євро, що стало ще одним підтвердженням довіри Брюсселя до курсу реформ, який реалізує Київ навіть в умовах повномасштабної війни.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Про надходження коштів повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Після обліку раніше наданого авансового фінансування, державний бюджет фактично отримав 2,6 млрд євро. Таким чином, загальний обсяг допомоги, виділеної Україні за механізмом Ukraine Facility, вже перевищив 29,4 млрд. євро.

Отримані кошти будуть використані для покриття найважливіших бюджетних видатків. Йдеться насамперед про соціальні виплати, гуманітарні програми та забезпечення сталої роботи держави в умовах воєнного часу.

Цьогорічний платіж став уже сьомим у рамках масштабної програми підтримки України з боку ЄС. Підставою для надання цього стало виконання українською стороною 11 ключових показників, передбачених Планом України. Вони стосуються реформування державного управління, модернізації економіки, розвитку енергетичного сектора, цифровізації та зміцнення верховенства права.

Однак, головним сигналом стало інше. За словами Свириденка, Україна не лише виконала зобов'язання, необхідні для отримання поточного траншу, а й достроково реалізувала частину вимог, які були передбачені для наступних етапів фінансування.

Саме тому Київ уперше зможе розраховувати на додаткову фінансову винагороду за випередження графіка реформ. Такий механізм передбачений програмою і раніше не застосовувався.

За даними уряду, до кінця травня Україна вже виконала 86 заходів Плану України, тоді як ще 65 перебувають у процесі реалізації. У Кабміні наголошують, що подальше просування реформ залишається однією з ключових умов для зміцнення економіки, залучення інвестицій та прискорення інтеграції країни до Європейського Союзу.

Читайте на порталі "Коментарі" — важливі переговори з Угорщиною: яку суму від ЄС може отримати Київ.



