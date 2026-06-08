Брюссель открыл кошелек: Украина получила еще миллиарды, но главное не деньги

Европейский Союз направил Украине очередной пакет финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Размер седьмого транша составил 2,8 млрд евро, что стало еще одним подтверждением доверия Брюсселя к курсу реформ, который реализует Киев даже в условиях полномасштабной войны.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

О поступлении средств сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. После учета ранее предоставленного авансового финансирования государственный бюджет фактически получил 2,6 млрд евро. Таким образом, общий объем помощи, выделенной Украине по механизму Ukraine Facility, уже превысил 29,4 млрд евро.

Полученные средства будут использованы для покрытия наиболее важных бюджетных расходов. Речь идет прежде всего о социальных выплатах, гуманитарных программах и обеспечении устойчивой работы государства в условиях военного времени.

Нынешний платеж стал уже седьмым по счету в рамках масштабной программы поддержки Украины со стороны ЕС. Основанием для его предоставления стало выполнение украинской стороной 11 ключевых показателей, предусмотренных Планом Украины. Они касаются реформирования государственного управления, модернизации экономики, развития энергетического сектора, цифровизации и укрепления верховенства права.

Однако главным сигналом стало другое. По словам Свириденко, Украина не только выполнила обязательства, необходимые для получения текущего транша, но и досрочно реализовала часть требований, которые изначально были предусмотрены для следующих этапов финансирования.

Именно поэтому Киев впервые сможет рассчитывать на дополнительное финансовое вознаграждение за опережение графика реформ. Такой механизм предусмотрен программой и ранее еще не применялся.

По данным правительства, к концу мая Украина уже выполнила 86 мероприятий Плана Украины, тогда как еще 65 находятся в процессе реализации. В Кабмине подчеркивают, что дальнейшее продвижение реформ остается одним из ключевых условий для укрепления экономики, привлечения инвестиций и ускорения интеграции страны в Европейский Союз.

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