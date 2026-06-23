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Брюссель отреагировал на ультиматум Зеленского Лукашенко

Еврокомиссия заявила, что Беларусь продолжает помогать российской агрессии, а Украина имеет полное право на самооборону

23 июня 2026, 07:11
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Кравцев Сергей

Европейский Союз вновь обвинил Беларусь в содействии российской войне против Украины и предупредил официальный Минск о готовности усилить санкционное давление. Соответствующее заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Брюссель отреагировал на ультиматум Зеленского Лукашенко

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что Брюссель внимательно следит за действиями белорусских властей, однако не собирается комментировать возможные решения Александра Лукашенко. Вместо этого в ЕС акцентировали внимание на собственной позиции относительно роли Беларуси в продолжающемся конфликте.

По словам Хиппер, Минск остается одним из ключевых союзников Москвы и продолжает оказывать поддержку российской агрессии против Украины. Именно этим, как отметили в Еврокомиссии, объясняется сохранение жестких ограничительных мер против белорусского режима.

В Брюсселе также заявили, что претензии к Минску не ограничиваются только украинским вопросом. Среди причин для беспокойства в ЕС называют инциденты с нарушением воздушного пространства соседних государств, а также использование миграционного давления на внешних границах Европейского Союза.

Хиппер подчеркнула, что санкционная политика может быть расширена, если белорусские власти продолжат курс, который в ЕС считают дестабилизирующим для региона. По ее словам, Европейский Союз готов использовать дополнительные инструменты давления для защиты своих интересов и безопасности государств-членов.

Отдельно представитель Еврокомиссии подтвердила неизменную поддержку Украины. Она подчеркнула, что Киев действует в рамках международного права и обладает законным правом на самооборону перед лицом внешней агрессии.

Таким образом, в Брюсселе дали понять, что не видят оснований для пересмотра политики в отношении Минска и готовы сохранять жесткий курс до тех пор, пока Беларусь будет оставаться участником российской военно-политической стратегии.

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Источник: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-291735
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