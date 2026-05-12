Брюссель против фон дер Ляйен: почему в ЕС назревает бунт

Внутри Европейского Союза усиливается недовольство стилем руководства главы Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с работой Еврокомиссии, фон дер Ляйен все активнее концентрирует ключевые решения в руках узкого круга доверенных лиц, вызывая раздражение как среди европейских чиновников, так и среди политических союзников.

По данным агентства, чрезмерная централизация власти уже приводит к перегрузке аппарата Еврокомиссии и отвлекает ресурсы от стратегически важных направлений. Критики утверждают, что из-за такого подхода Евросоюз продвигается слишком медленно в вопросах укрепления единого рынка, повышения конкурентоспособности экономики и адаптации блока к новым глобальным вызовам.

Источники Bloomberg говорят, что накопившееся недовольство в последнее время начало выходить наружу. На закрытой встрече в Берлине представители немецкого консервативного блока ХДС, который ранее поддерживал фон дер Ляйен, якобы прямо потребовали ограничить полномочия Еврокомиссии. Дополнительное давление на руководство ЕС оказывают и крупные технологические компании, недовольные медленным принятием решений по вопросам, критически важным для бизнеса.

Напряжение растет и внутри самой Еврокомиссии. По информации агентства, многие еврокомиссары чувствуют себя фактически отстраненными от принятия ключевых решений. Все больше инициатив, по словам собеседников Bloomberg, замыкаются лично на фон дер Ляйен и ее ближайшем окружении.

Критики описывают главу Еврокомиссии как политика, стремящегося демонстрировать полный контроль над каждым процессом. Такой стиль управления вызывает все большее раздражение среди высокопоставленных чиновников ЕС, которые опасаются, что внутренняя централизация начинает мешать эффективности всего блока.

Несмотря на волну критики, сторонники фон дер Ляйен напоминают, что именно при ней Евросоюз усилил свое влияние на мировой арене. Она возглавляет Еврокомиссию с декабря 2019 года и была переизбрана на новый срок в 2024 году.

