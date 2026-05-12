Британию начинает лихорадить: кто требует отставки премьера Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался на грани крупнейшего политического кризиса с момента прихода к власти. После провальных результатов местных выборов сразу шесть министров британского правительства, по данным The Telegraph, намерены потребовать его отставки.

Источники в правительстве утверждают, что внутри кабинета уже сформировалась группа влиятельных чиновников, которые согласовали общую позицию относительно необходимости ухода Стармера. Речь идет о таких должностных лицах: Шабана Махмуд, Джон Гили, Эд Милибэнд, Лиза Нэнди, Иветт Купер, Уэс Стритинг. По информации издания, они собираются поднять вопрос о графике ухода премьера уже на закрытой внутренней встрече.

Сам Стармер признал серьезность ситуации и заявил, что берет ответственность за катастрофические результаты выборов. По его словам, последние двое суток стали крайне дестабилизирующими для правительства и уже начали отражаться на экономической ситуации в стране.

Несмотря на усиливающееся давление, премьер утверждает, что официальная процедура отстранения лидера Лейбористской партии пока не запущена. Однако внутри партии недовольство продолжает стремительно расти.

Дополнительный удар по позициям Стармера нанесла отставка министра общин Миатты Фанбулле, которая не только покинула пост, но и публично призвала премьера уйти в отставку.

Поражение лейбористов на местных выборах стало худшим для правящей партии за более чем 30 лет. На этом фоне резко усилились позиции Реформистской партии, а внутри лейбористов вспыхнули ожесточенные споры о будущем руководства страны и самой партии.

