Брюссель проти фон дер Ляєн: чому в ЄС назріває бунт

Усередині Європейського Союзу посилюється невдоволення стилем керівництва глави Урсули фон дер Ляйєн. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з роботою Єврокомісії, фон дер Ляєн дедалі активніше концентрує ключові рішення в руках вузького кола довірених осіб, викликаючи роздратування як серед європейських чиновників, так і серед політичних союзників.

Урсула фон дер Ляєн.

За даними агентства, надмірна централізація влади вже призводить до навантаження апарату Єврокомісії та відволікає ресурси від стратегічно важливих напрямів. Критики стверджують, що через такий підхід Євросоюз просувається надто повільно у питаннях зміцнення єдиного ринку, підвищення конкурентоспроможності економіки та адаптації блоку до нових глобальних викликів.

Джерела Bloomberg кажуть, що незадоволення, що накопичилося, останнім часом почало виходити назовні. На закритій зустрічі в Берліні представники німецького консервативного блоку ХДС, який раніше підтримував фон дер Ляєн, нібито зажадали обмежити повноваження Єврокомісії. Додатковий тиск на керівництво ЄС чинять і великі технологічні компанії, незадоволені повільним ухваленням рішень з питань, критично важливих для бізнесу.

Напруга зростає і всередині самої Єврокомісії. За інформацією агентства, багато єврокомісарів почуваються фактично відстороненими від ухвалення ключових рішень. Дедалі більше ініціатив, за словами співрозмовників Bloomberg, замикаються особисто на фон дер Ляєн та її найближчому оточенні.

Критики описують голову Єврокомісії як політика, який прагне демонструвати повний контроль над кожним процесом. Такий стиль управління викликає все більше роздратування серед високопосадовців ЄС, які побоюються, що внутрішня централізація починає заважати ефективності всього блоку.

Незважаючи на хвилю критики, прихильники фон дер Ляєн нагадують, що саме при ній Євросоюз посилив свій вплив на світовій арені. Вона очолює Єврокомісію з грудня 2019 року та була переобрана на новий термін у 2024 році.

