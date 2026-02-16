Еврокомиссия в последние недели заметно сократила публичную критику премьера Венгрии Виктор Орбан и даже рассматривает возможность выделения его правительству новых средств накануне парламентских выборов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления могут стать аргументом в антибрюссельской кампании Будапешта.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По данным источников издания, европейские чиновники сознательно смягчают формулировки, в том числе по вопросам верховенства права. В институтах ЕС признают: любое резкое слово будет использовано венгерскими властями как доказательство внешнего давления.

"Все, что мы скажем или не скажем, будет обращено против нас", — отметил представитель Европарламента.

Главная задача Брюсселя – не дать повода обвинить ЕС во вмешательстве в выборы, которые пройдут в апреле. При этом, несмотря на многолетние споры между столицами, Венгрия может получить около 2,4 млрд евро еще до голосования. Дипломаты называют это попыткой снизить политические риски и не подливать масла в огонь предвыборной риторики.

Тем временем расклад сил меняется. Согласно опросам, партия Орбана "Фидес" теряет позиции, а оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром опережает ее примерно на 10 пунктов. В недавнем выступлении Мадьяр пообещал усилить роль страны в ЕС, подчеркнув, что будущее Венгрии – в Европе. Оппозиция также призвала Брюссель к сдержанности, чтобы не повлиять на исход кампании.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Будапешт инициировал переговоры с Хорватией по вопросу поставок российской нефти через Адриатический маршрут. Причиной стало прекращение транзита по трубопроводу через территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.



