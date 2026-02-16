Будапешт хочет помочь Москве с нефтью: на какую хитрость решил пойти Орбан

Официальный Будапешт инициировал переговоры с Хорватией по вопросу поставок российской нефти через Адриатический маршрут. Причиной стало прекращение транзита по трубопроводу через территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Правительство Венгрии официально обратилось к правительству Хорватии с просьбой обеспечить транспортировку российской нефти по нефтепроводу Adria.

Совместное письмо в Загреб направили глава венгерского МИД Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками", — написал Сийярто.

По его словам, вопросы энергетической безопасности не должны становиться предметом идеологических споров.

Транзит по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, был остановлен в конце прошлого месяца на фоне масштабных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Для Будапешта этот маршрут остается главным и практически единственным источником поставок, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно подчеркивал необходимость сохранения импорта российских энергоресурсов.

По данным издания, энергетическая тема может стать предметом обсуждения во время его встречи с Марко Рубио 16 февраля.

Поддержку позиции Будапешта выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что Украина использует "Дружбу" как политический инструмент. В Киеве такие обвинения отвергают.

