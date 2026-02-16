logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Будапешт хочет помочь Москве с нефтью: на какую хитрость решил пойти Орбан
commentss НОВОСТИ Все новости

Будапешт хочет помочь Москве с нефтью: на какую хитрость решил пойти Орбан

Венгрия просит Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria

16 февраля 2026, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Будапешт инициировал переговоры с Хорватией по вопросу поставок российской нефти через Адриатический маршрут. Причиной стало прекращение транзита по трубопроводу через территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Будапешт хочет помочь Москве с нефтью: на какую хитрость решил пойти Орбан

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Правительство Венгрии официально обратилось к правительству Хорватии с просьбой обеспечить транспортировку российской нефти по нефтепроводу Adria.

Совместное письмо в Загреб направили глава венгерского МИД Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками", — написал Сийярто.

По его словам, вопросы энергетической безопасности не должны становиться предметом идеологических споров.

Транзит по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, был остановлен в конце прошлого месяца на фоне масштабных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Для Будапешта этот маршрут остается главным и практически единственным источником поставок, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно подчеркивал необходимость сохранения импорта российских энергоресурсов.

По данным издания, энергетическая тема может стать предметом обсуждения во время его встречи с Марко Рубио 16 февраля.

Поддержку позиции Будапешта выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что Украина использует "Дружбу" как политический инструмент. В Киеве такие обвинения отвергают.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан резко отреагировал на стеб Зеленского в Мюнхене о его животе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-15/hungary-seeks-russian-crude-shipments-via-croatia-minister-says
Теги:

Новости

Все новости