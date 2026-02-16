Будапешт хочет помочь Москве с нефтью: на какую хитрость решил пойти Орбан

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Будапешт инициировал переговоры с Хорватией по вопросу поставок российской нефти через Адриатический маршрут. Причиной стало прекращение транзита по трубопроводу через территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Правительство Венгрии официально обратилось к правительству Хорватии с просьбой обеспечить транспортировку российской нефти по нефтепроводу Adria.
Совместное письмо в Загреб направили глава венгерского МИД Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова.
По его словам, вопросы энергетической безопасности не должны становиться предметом идеологических споров.
Транзит по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, был остановлен в конце прошлого месяца на фоне масштабных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Для Будапешта этот маршрут остается главным и практически единственным источником поставок, поскольку страна не имеет выхода к морю.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно подчеркивал необходимость сохранения импорта российских энергоресурсов.
По данным издания, энергетическая тема может стать предметом обсуждения во время его встречи с Марко Рубио 16 февраля.
Поддержку позиции Будапешта выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что Украина использует "Дружбу" как политический инструмент. В Киеве такие обвинения отвергают.
Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан резко отреагировал на стеб Зеленского в Мюнхене о его животе.