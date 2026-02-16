Брюссель зменшує тон: Орбана готуються задобрити перед виборами

Єврокомісія останніми тижнями помітно скоротила публічну критику прем'єра Угорщини Віктор Орбан і навіть розглядає можливість виділення його уряду нових коштів напередодні парламентських виборів. Як повідомляє Financial Times, у Брюсселі побоюються, що жорсткі заяви можуть стати аргументом в антибрюссельській кампанії Будапешта.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За даними джерел видання, європейські чиновники свідомо пом'якшують формулювання, зокрема, з питань верховенства права. В інститутах ЄС визнають: будь-яке різке слово буде використане угорською владою як доказ зовнішнього тиску.

"Все, що ми скажемо чи не скажемо, буде звернене проти нас", — зазначив представник Європарламенту.

Головне завдання Брюсселя – не дати приводу звинуватити ЄС у втручанні у вибори, що відбудуться у квітні. При цьому, незважаючи на багаторічні суперечки між столицями, Угорщина може отримати близько 2,4 млрд. євро ще до голосування. Дипломати називають це спробою знизити політичні ризики та не підливати олії у вогонь передвиборної риторики.

Тим часом розклад сил змінюється. Згідно з опитуваннями, партія Орбана "Фідес" втрачає позиції, а опозиційна "Тиса" на чолі з Петером Мадьяром випереджає її приблизно на 10 пунктів. У недавньому виступі Мадьяр пообіцяв посилити роль країни в ЄС, наголосивши, що майбутнє Угорщини – у Європі. Опозиція також закликала Брюссель до стриманості, щоби не вплинути на результат кампанії.

