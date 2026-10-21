Брюссель ждёт отчёта США после встречи Уиткоффа с Путиным: возможен ли общий стол переговоров

Европейская комиссия ожидает, что американская делегация проинформирует европейских союзников об итогах встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Один из ключевых вопросов – существует ли возможность организовать переговоры, за одним столом которых окажутся Украина и Россия. Об этом в среду, 21 октября, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По её словам, одной из главных задач встречи представителей Украины, США и европейских партнёров в Осло 20 октября было выяснить, есть ли предпосылки для перехода к новому формату дипломатического процесса.

"Главная цель заключалась в том, чтобы выяснить, существуют ли предпосылки для возможного перехода к трёхсторонним или даже многосторонним переговорам, в ходе которых Украина и Россия присутствовали бы за одним столом", — отметила Пиньо.

Теперь в Брюсселе ожидают дополнительной информации от Вашингтона. Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что после возвращения американской делегации из России должен состояться брифинг, на котором европейским партнёрам представят результаты контактов.

Возможный переход к прямым переговорам стал бы важным этапом дипломатических усилий по завершению войны. Однако пока Еврокомиссия не сообщала, удалось ли достичь конкретных договорённостей и готова ли Москва участвовать в обсуждении условий урегулирования в таком формате.

Встреча в Осло была посвящена поиску возможных путей продвижения мирного процесса. Участники стремились оценить перспективы дальнейших консультаций с привлечением России и определить, насколько реалистичен переход от отдельных контактов к общему переговорному формату.

Пока Брюссель занимает выжидательную позицию и рассчитывает получить сведения непосредственно от американской стороны. Именно содержание отчёта Вашингтона может прояснить, есть ли основания для следующего дипломатического шага или переговоры остаются на стадии предварительных обсуждений.

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