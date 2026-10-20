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Оборона Украины под вопросом: Мерц сделал резонансное заявление о США

Канцлер Германии считает, что Кремль стремится подорвать демократию на всем континенте

20 октября 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил европейских лидеров, что угрозу со стороны России нельзя сводить исключительно к войне против Украины. По его мнению, Владимир Путин стремится дестабилизировать политический порядок Европы и ослабить демократические институты. Об этом сообщает Bloomberg.

Оборона Украины под вопросом: Мерц сделал резонансное заявление о США

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Россия находится на пути к дестабилизации всего политического порядка на нашем европейском континенте", — заявил Мерц.

Он отметил, что многие европейцы до сих пор недооценивают масштаб угрозы.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что противостояние касается будущего открытых обществ и европейской интеграции. По его оценке, Кремль опасается успеха демократических государств, а потому европейским странам необходимо укреплять собственную безопасность.

Отдельной проблемой становится финансирование украинской обороны. Мерц заявил, что Германия и другие европейские союзники продолжают выделять значительные средства на поддержку Киева, несмотря на отсутствие сопоставимого участия США в соответствующих расходах.

"Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты", — признал канцлер, подчеркнув, что европейские страны намерены продолжать поддержку Украины до завершения войны.

По данным Bloomberg, европейские лидеры также ищут способы снизить напряженность после обострения отношений между Вашингтоном и Киевом. США требуют от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, тогда как Владимир Зеленский обвиняет американскую администрацию в давлении на Киев.

Мерц пытается убедить Дональда Трампа, что сильная Европа отвечает и интересам самих Соединенных Штатов. Однако европейские правительства уже рассматривают необходимость большей самостоятельности в обороне.

Главная проблема заключается в том, что Европа пока не способна быстро заменить американские возможности в сфере противовоздушной обороны и обмена разведывательными данными. Поэтому укрепление европейской безопасности становится срочной задачей, а не отдаленным политическим проектом.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-19/merz-warns-europe-that-it-s-underestimating-the-russian-threat?srnd=homepage-europe
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