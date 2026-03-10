Будапешт бросает вызов Брюсселю: за какое решение по Украине проголосовал парламент Венгрии

Парламент Венгрии большинством голосов принял резолюцию, в которой выступил против вступления Украины в Европейский Союз и призвал ограничить финансирование ее военных нужд средств бюджета ЕС. Об этом сообщает венгерский телеканал ATV.

Парламент Венгрии. Фото: из открытых источников

За документ проголосовали 142 депутата, 28 выступили против, еще четверо воздержались. В резолюции говорится, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в Евросоюз, аргументируя это продолжающейся войной и якобы несоответствием страны критериям членства.

Депутаты также призвали правительство не поддерживать начало переговоров по присоединению Украины к европейскому блоку.

Кроме того, в документе содержится требование прекратить выделение средств и поставки оружия Киеву, а также препятствовать перенаправлению европейских фондов, которые, по утверждению авторов резолюции, должны назначаться Венгрии.

Авторы документа утверждают, что доля расходов на поддержку Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить 360 миллиардов евро. По их оценкам это может произойти, в частности, за счет сокращения сельскохозяйственных субсидий для стран-членов.

В резолюции также упоминается возможный план послевоенного обновления Украины. По подсчетам инициаторов, участие в финансировании этого процесса может стоить каждой венгерской семье около 1,4 миллиона форинтов, что составляет примерно 3,6 тысяч евро.

Отдельным пунктом парламент поддержал идею правительства провести общенациональный опрос по дальнейшему финансированию Украины.

В документе содержится призыв к власти использовать все возможные политические инструменты для недопущения продолжения нынешней политики ЕС по поддержке Киева в войне и, как отмечено в тексте, избегание "втягивания Венгрии и Европейского Союза в российско-украинский конфликт".

