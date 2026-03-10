Будапешт кидає виклик Брюсселю: за яке рішення щодо України проголосував парламент Угорщини

Парламент Угорщини більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій виступив проти вступу Україна до Європейський Союз та закликав обмежити фінансування її військових потреб коштом бюджету ЄС. Про це повідомляє угорський телеканал ATV.

Парламент Угорщини Фото: з відкритих джерел

За документ проголосували 142 депутати, 28 виступили проти, ще четверо утрималися. У резолюції зазначається, що Будапешт не підтримує вступ України до Євросоюзу, аргументуючи це триваючою війною та нібито невідповідністю країни критеріям членства.

Депутати також закликали уряд не підтримувати початок переговорів про приєднання України до європейського блоку.

Крім того, у документі міститься вимога припинити виділення коштів та постачання зброї Києву, а також перешкоджати перенаправленню європейських фондів, які, за твердженням авторів резолюції, мають призначатися Угорщині.

Автори документа стверджують, що частка витрат на підтримку України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 мільярдів євро. За їхніми оцінками, це може відбутися, зокрема, за рахунок скорочення сільськогосподарських субсидій для країн-членів.

У резолюції також згадується можливий план післявоєнного відновлення України. За підрахунками ініціаторів, участь у фінансуванні цього процесу може коштувати кожній угорській родині близько 1,4 мільйона форинтів, що становить приблизно 3,6 тисячі євро.

Окремим пунктом парламент підтримав ідею уряду провести загальнонаціональне опитування щодо подальшого фінансування України.

У документі міститься заклик до влади використати всі можливі політичні інструменти для недопущення продовження нинішньої політики ЄС щодо підтримки Києва у війні та, як зазначено в тексті, уникнення "втягування Угорщини та Європейського Союзу у російсько-український конфлікт".

