Будапешт едет в Киев за нефтью: что на этот раз задумали у Орбана

Венгерская правительственная делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком отправилась в Украину для переговоров по возможному возобновлению работы нефтепровода нефтепровод "Дружба" и проверке его технического состояния. Об этом сам Чепек сообщил в Facebook, записав видеообращение из пункта пропуска на украинской границе.

Нефтепровод "Дружба". Фото: из открытых источников

По его словам, венгерская сторона планирует провести переговоры не только с представителями украинского правительства, ответственными за энергетику, но и дипломатами государств Евросоюза и представителем Европейской комиссии.

"Мы хотим обсудить ситуацию и убеждены, что единственным реальным решением европейского энергетического кризиса является возобновление работы нефтепровода "Дружба"", — заявил Чепек.

По его словам, ключевой целью визита является установление фактического состояния трубопровода и создание условий для возможного восстановления его эксплуатации. В Будапеште связывают эту инициативу с обострением энергетической ситуации, возникшей на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нестабильности на нефтяных мировых рынках.

В состав делегации вошли эксперт нефтяной отрасли, государственное чиновник с опытом международных переговоров, а также аналитик энергетического рынка. В Будапеште отмечают, что специалисты должны оценить как технические, так и политические перспективы возобновления транзита.

Перед поездкой в Украину венгерская делегация также провела консультации у Братислава с представителями словацкого правительства и энергетического сектора. Там стороны обсудили возможные последствия для регионального рынка энергоносителей при перезапуске трубопровода.

