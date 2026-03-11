logo_ukra

BTC/USD

69364

ETH/USD

2024.33

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Будапешт їде до Києва за нафтою: що цього разу задумали у Орбана
commentss НОВИНИ Всі новини

Будапешт їде до Києва за нафтою: що цього разу задумали у Орбана

Угорська делегація прибула до України перевірити стан трубопроводу і переконати ЄС у необхідності відновлення його роботи

11 березня 2026, 13:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Угорська урядова делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до Україна для переговорів щодо можливого відновлення роботи нафтопроводу нафтопровід "Дружба" та перевірки його технічного стану. Про це сам Чепек повідомив у Facebook, записавши відеозвернення з пункту пропуску на українському кордоні. 

Будапешт їде до Києва за нафтою: що цього разу задумали у Орбана

Нафтопровід "Дружба". Фото: з відкритих джерел

За його словами, угорська сторона планує провести переговори не лише з представниками українського уряду, відповідальними за енергетику, а й із дипломатами держав Євросоюзу та представником Європейська комісія.

"Ми хочемо обговорити ситуацію і переконані, що єдиним реальним рішенням європейської енергетичної кризи є відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"", — заявив Чепек.

За його словами, ключовою метою візиту є з’ясування фактичного стану трубопроводу та створення умов для можливого відновлення його експлуатації. У Будапешті пов’язують цю ініціативу із загостренням енергетичної ситуації, що виникла на тлі конфлікту на Близькому Сході та нестабільності на світових нафтових ринках.

До складу делегації увійшли експерт нафтової галузі, державний посадовець із досвідом міжнародних переговорів, а також аналітик енергетичного ринку. У Будапешті наголошують, що фахівці мають оцінити як технічні, так і політичні перспективи відновлення транзиту.

Перед поїздкою до України угорська делегація також провела консультації у Братислава з представниками словацького уряду та енергетичного сектору. Там сторони обговорили можливі наслідки для регіонального ринку енергоносіїв у разі перезапуску трубопроводу.

Читайте також на порталі "Коментарі" - європейські країни шукають способу забезпечити фінансування України навіть у разі, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати масштабний кредит на 90 млрд євро. Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатів ЄС.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/v/18GJJBp9Ht/
Теги:

Новини

Всі новини