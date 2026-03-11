Орбана і Фіцо будуть у нестямі: у ЄС вигадали хитрість, як дістати для України гроші

Європейські країни шукають способу забезпечити фінансування України навіть у разі, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати масштабний кредит на 90 млрд євро. Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатів ЄС.

Орбан та Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Наступного тижня лідери Євросоюзу зберуться у Брюсселі, щоб спробувати переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан та голову уряду Словаччини Роберт Фіцо підтримати рішення щодо надання Києву великого пакету фінансової допомоги. Ці кошти мають покрити близько двох третин потреб України для продовження опору російському вторгненню до кінця 2027 року.

Однак у ЄС уже розглядають альтернативний сценарій. Якщо Будапешт та Братислава збережуть свою позицію, країни Балтії та Північної Європи можуть виділити Україні близько 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів. Такий механізм дозволить уникнути необхідності одноголосного рішення всіх членів ЄС.

Додаткову підтримку готують окремі держави. Зокрема, міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен повідомив колегам, що його країна передбачила щорічну допомогу Києву у розмірі 3,5 млрд. євро до 2029 року.

У Єврокомісії наголошують, що фінансування України буде забезпечене у будь-якому разі.

"Ми вже стикалися із подібними труднощами з боку Угорщини. Цей кредит буде надано так чи інакше", — заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Ситуація ускладнилася після пошкодження нафтопроводу Дружба внаслідок атаки російського дрону. Орбан звинуватив Київ у затягуванні ремонту та відмовився підтримувати кредит. Це питання стало частиною його передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами 12 квітня.

Президент України Володимир Зеленський відкинув звинувачення, наголосивши, що відновлення трубопроводу ускладнюється постійними російськими ударами.

Тим часом, фінансова ситуація України залишається напруженою. За даними джерел, коштів країні може вистачити лише до початку травня, незважаючи на нещодавно схвалений кредит Міжнародного валютного фонду на 8,1 млрд. доларів. Саме тому питання європейського фінансування стає критично важливим для стійкості української економіки та продовження оборони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Орбан звернувся до ЄС із жорсткою вимогою: у чому звинуватив Україну.