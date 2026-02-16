logo_ukra

Будапешт хоче допомогти Москві з нафтою: на яку хитрість вирішив піти Орбан
Будапешт хоче допомогти Москві з нафтою: на яку хитрість вирішив піти Орбан

Угорщина просить Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria

16 лютого 2026, 07:10
Автор:
Кравцев Сергей

Офіційний Будапешт ініціював переговори з Хорватією щодо постачання російської нафти через Адріатичний маршрут. Причиною стало припинення транзиту трубопроводом через територію України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Будапешт хоче допомогти Москві з нафтою: на яку хитрість вирішив піти Орбан

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Уряд Угорщини офіційно звернувся до уряду Хорватії з проханням забезпечити транспортування російської нафти нафтопроводом Adria.

Спільного листа до Загреба направили глава угорського МЗС Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Дениса Сакова.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, адже наш санкційний виняток дозволяє імпорт російської нафти морем у разі перебоїв із трубопровідними постачаннями", — написав Сійярто.

За його словами, питання енергетичної безпеки не повинні ставати предметом ідеологічних суперечок.

Транзит трубопроводом "Дружба", що проходить через територію України, було зупинено наприкінці минулого місяця на тлі масштабних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Для Будапешта цей маршрут залишається головним і практично єдиним джерелом постачання, оскільки країна не має виходу до моря.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше неодноразово наголошував на необхідності збереження імпорту російських енергоресурсів.

За даними видання, енергетична тема може стати предметом обговорення під час зустрічі з Марко Рубіо 16 лютого.

Підтримку позиції Будапешта висловив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що Україна використовує "Дружбу" як політичний інструмент. У Києві такі звинувачення відкидають.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Орбан різко відреагував на стеб Зеленського в Мюнхені про його живот.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-15/hungary-seeks-russian-crude-shipments-via-croatia-minister-says
