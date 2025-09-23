Венгрия не намерена отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на требования США. Без российской нефти и газа страна якобы не сможет обеспечить энергобезопасность. Об этом в интервью Guardian на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

"Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российских источников нефти или газа", — сказал глава МИД Венгрии.

Стоит отметить, госкомпания MOL ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти через трубопровод "Дружба". Основными получателями остаются Венгрия и Словакия, которые сопротивляются требованиям ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

Премьер-министр Виктор Орбан остается одним из ближайших союзников Трампа в Европе. Он критикует Украину и поддерживает рабочие отношения с Кремлем.

