Будапешт ответил на ультиматум Трампа прекратить закупки российской нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

Будапешт ответил на ультиматум Трампа прекратить закупки российской нефти

Глава МИД фактически признал, что без российских источников нефти или газа экономика Венгрии не сможет функционировать

23 сентября 2025, 09:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Венгрия не намерена отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на требования США. Без российской нефти и газа страна якобы не сможет обеспечить энергобезопасность. Об этом в интервью Guardian на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Будапешт ответил на ультиматум Трампа прекратить закупки российской нефти

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

"Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российских источников нефти или газа", — сказал глава МИД Венгрии.

Стоит отметить, госкомпания MOL ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти через трубопровод "Дружба". Основными получателями остаются Венгрия и Словакия, которые сопротивляются требованиям ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

Премьер-министр Виктор Орбан остается одним из ближайших союзников Трампа в Европе. Он критикует Украину и поддерживает рабочие отношения с Кремлем.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия выразила обеспокоенность из-за недавней дроновой атаки на территорию Польши, произошедшей 10 сентября. Однако, несмотря на это, официальный Будапешт считает необходимым сохранять дипломатические связи с Россией – государством, которое и осуществило эту атаку. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Общественному" 22 сентября.

"Мы обеспокоены всеми событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой войны", — подчеркнул он, подчеркнув, что Будапешт, вместе с партнерами по НАТО и ЕС, осуждает действия, нарушающие территориальную целостность других стран.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Европа оказалась перед вызовом: какую еще одну задачу решил Трамп. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




