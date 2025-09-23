Угорщина не має наміру відмовлятися від російських енергоресурсів, незважаючи на вимоги США. Без російської нафти та газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку. Про це в інтерв'ю Guardian на полях Генасамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

"Ми не можемо забезпечити безпечне постачання для нашої країни без російських джерел нафти або газу", — сказав глава МЗС Угорщини.

Варто зазначити, що держкомпанія MOL щорічно імпортує близько 5 млн тонн нафти через трубопровід "Дружба". Основними одержувачами залишаються Угорщина та Словаччина, які опираються вимогам ЄС відмовитись від російських енергоресурсів.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан залишається одним із найближчих союзників Трампа в Європі. Він критикує Україну та підтримує робочі відносини з Кремлем.

"Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни", — наголосив він, наголосивши, що Будапешт, разом із партнерами по НАТО та ЄС, засуджує дії, що порушують територіальну цілісність інших країн.

