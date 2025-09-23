logo_ukra

Будапешт відповів на ультиматум Трампа припинити закупівлю російської нафти
НОВИНИ

Будапешт відповів на ультиматум Трампа припинити закупівлю російської нафти

Глава МЗС фактично визнав, що без російських джерел нафти чи газу економіка Угорщини не зможе функціонувати

23 вересня 2025, 09:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Угорщина не має наміру відмовлятися від російських енергоресурсів, незважаючи на вимоги США. Без російської нафти та газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку. Про це в інтерв'ю Guardian на полях Генасамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Будапешт відповів на ультиматум Трампа припинити закупівлю російської нафти

Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

"Ми не можемо забезпечити безпечне постачання для нашої країни без російських джерел нафти або газу", — сказав глава МЗС Угорщини.

Варто зазначити, що держкомпанія MOL щорічно імпортує близько 5 млн тонн нафти через трубопровід "Дружба". Основними одержувачами залишаються Угорщина та Словаччина, які опираються вимогам ЄС відмовитись від російських енергоресурсів.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан залишається одним із найближчих союзників Трампа в Європі. Він критикує Україну та підтримує робочі відносини з Кремлем.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Угорщина висловила стурбованість через нещодавню атаку дрона на територію Польщі, що сталася 10 вересня. Однак, незважаючи на це, офіційний Будапешт вважає за необхідне зберігати дипломатичні зв'язки з Росією – державою, яка й здійснила цю атаку. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Громадському" 22 вересня.

"Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни", — наголосив він, наголосивши, що Будапешт, разом із партнерами по НАТО та ЄС, засуджує дії, що порушують територіальну цілісність інших країн.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чому Європа постала перед викликом: яке ще одне завдання вирішив Трамп. Експерти детально проаналізували ситуацію.




