Почему Европа оказалась перед вызовом: какую еще одну задачу решил Трамп

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он не будет вводить санкции против РФ, пока страны НАТО не откажутся от российских энергоресурсов. И здесь на первый план выходят такие страны, как Словакия, Венгрия и Турция, активно закупающие российские энергоресурсы. Не менее активно покупает российскую нефть после переработки топлива в Индии другая часть Европы. Можно ли сказать, что своим ультиматумом партнерам Трамп лишил себя ответственности за продолжение войны в Украине и теперь смело сможет обвинять Европу в этом? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Это вопрос взросления Европы

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова говорит, что в этом вопросе много поставлено глобальных проблем. Первая – санкционные ограничения, которые может внедрять как Америка, так и Европа. Вторая – мировая цена на энергоресурсы. На это может очень серьезно влиять Америка и это тоже одно из решений, которое нужно будет принимать. С одной стороны, теряя часть своих доходов, а с другой стороны, получая рычаг влияния и ограничение доходов агрессора.

"Нужно понимать, что Соединенные Штаты не видят Россию главным своим противником, а Европе нужно определяться, кто для них главный противник, как они будут действовать против него. Следует понимать, что война происходит в Европе. И именно Европе нужно думать, как обеспечивать свою безопасность. Поэтому здесь не вопрос ответственности, которая может лежать на Трампе. Здесь вопросы ответственности Европы и непосредственно угроз, относящихся к европейским странам. Если мы будем говорить о слаженности с западными партнерами, так она важна для поддержки Европы, но Европа в отличие от времен после Второй мировой войны финансово намного окрепла. Это послевоенная Европа была истощена и нуждалась в дополнительной поддержке со стороны Соединенных Штатов. Сейчас Европа может самостоятельно себя удерживать в оборонном направлении. И финансировать себя в оборонном направлении. Вопрос о том, будет ли она это делать? Будет ли она условно перегруппировываться под давлением тех вызовов, которые сейчас идут не только в сторону Украины, а в целом в сторону Европы в том числе. То есть, реагировать не только на уже существующие вызовы, а просчитывать вызовы, которые могут быть в перспективе", – отметила эксперт.

Александра Решмедилова отмечает, что в целом это не вопрос об оправдании Дональда Трампа. Это не вопрос о его осуждении в каких-то моментах или подстрекательстве его к каким-либо активным действиям. Это вопрос расчета на собственные силы и это вопрос взросления.

"Ответственность – это о том, готовить ли ты сам рассчитывать на свои силы. И здесь вопрос, сколько времени требуется Европе, чтобы проснуться и осознать важность усиливать оборону. Если все это время Украине придется только держать оборону, это для нас большой вызов", – отметила политолог.

До конца года нет никаких предпосылок для окончания войны

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли говорит, что на самом деле Дональд Трамп не собирается вводить никаких дополнительных санкций против рф в ближайшее время. Именно поэтому он перенес всю ответственность на ЕС.

"Учитывая наличие Орбана и Фицо, ЕС не откажется от покупки российской нефти полностью в ближайшее время. И тем более не будет вводить санкции против Китая и Индии", – отметил политолог.

Он поясняет, таким образом Трамп решил еще одну задачу: нет необходимости оглашать каждые "2-3 недели" новые дедлайны путину и заявлять о своём недовольстве по отношению к нему.

"Можно просто ждать, пока либо ситуация на линии фронта существенно ухудшится для Украины и ВСУ будут вынуждены покинуть территорию Донецкой области, либо Зеленский под угрозой еще больших территориальных потерь сам пойдёт на политические самоубийство и согласится на условия путина по прекращению войны", – отметил Максим Яли.

При этом политолог считает, что Зеленский не согласится завешать войну на условиях путина. Так что до конца года нет никаких предпосылок к окончанию войны и изменению переговорных позиций сторон.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп может доиграться: какими действиями президента США все больше недовольны республиканцы.



