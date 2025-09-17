Почему Европа оказалась перед вызовом: какую еще одну задачу решил Трамп

Рубрики
Президент США Дональд Трамп дал понять, что он не будет вводить санкции против РФ, пока страны НАТО не откажутся от российских энергоресурсов. И здесь на первый план выходят такие страны, как Словакия, Венгрия и Турция, активно закупающие российские энергоресурсы. Не менее активно покупает российскую нефть после переработки топлива в Индии другая часть Европы. Можно ли сказать, что своим ультиматумом партнерам Трамп лишил себя ответственности за продолжение войны в Украине и теперь смело сможет обвинять Европу в этом? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова говорит, что в этом вопросе много поставлено глобальных проблем. Первая – санкционные ограничения, которые может внедрять как Америка, так и Европа. Вторая – мировая цена на энергоресурсы. На это может очень серьезно влиять Америка и это тоже одно из решений, которое нужно будет принимать. С одной стороны, теряя часть своих доходов, а с другой стороны, получая рычаг влияния и ограничение доходов агрессора.
Александра Решмедилова отмечает, что в целом это не вопрос об оправдании Дональда Трампа. Это не вопрос о его осуждении в каких-то моментах или подстрекательстве его к каким-либо активным действиям. Это вопрос расчета на собственные силы и это вопрос взросления.
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли говорит, что на самом деле Дональд Трамп не собирается вводить никаких дополнительных санкций против рф в ближайшее время. Именно поэтому он перенес всю ответственность на ЕС.
Он поясняет, таким образом Трамп решил еще одну задачу: нет необходимости оглашать каждые "2-3 недели" новые дедлайны путину и заявлять о своём недовольстве по отношению к нему.
При этом политолог считает, что Зеленский не согласится завешать войну на условиях путина. Так что до конца года нет никаких предпосылок к окончанию войны и изменению переговорных позиций сторон.
