Будапешт полностью слился под Москву: в чем заподозрили Сийярто
Будапешт полностью слился под Москву: в чем заподозрили Сийярто

СМИ утверждают, что глава МИД Венгрии мог передавать Москве детали переговоров Евросоюза прямо во время пауз во встречах

21 марта 2026, 18:04
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался в центре громкого скандала после уведомлений о возможной передаче конфиденциальной информации по переговорам Европейского Союза российской стороне. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на европейского чиновника в сфере безопасности, венгерский дипломат якобы поддерживал постоянный контакт с главой МИД РФ Сергей Лавров.

Будапешт полностью слился под Москву: в чем заподозрили Сийярто

Петер Сийярто и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По этим данным, он звонил по телефону в Москву непосредственно во время перерывов в заседаниях ЕС, передавая детали обсуждений и возможные решения.

Источник издания утверждает, что благодаря такой коммуникации российская сторона фактически получала доступ к внутренним дискуссиям Евросоюза в режиме реального времени. Это, по оценкам собеседников, могло создавать эффект неформального присутствия Кремля на переговорах в течение длительного периода.

Сам Сийярто пока публично не отреагировал на эти обвинения. В то же время известно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он неоднократно посещал Москву – всего таких визитов было по меньшей мере шестнадцать.

Последняя поездка прошла 4 марта 2026 года. Тогда венгерский министр провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, что лишь усилило критику в адрес Будапешта со стороны европейских партнеров.

На этом фоне новые разоблачения могут еще больше усугубить напряжение внутри ЕС и подвергнуть сомнению уровень доверия к Венгрии в ключевых вопросах безопасности и внешней политики.

Читайте на портале "Комментарии" — Венгрия заявила, что любая атака на газопровод "Турецкий поток" на территории Турции будет расцениваться как нападение на страну-члена НАТО. Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Гергей Гуляш.

Также издание "Комментарии" сообщало — Сийярто прогнозирует возобновление поставок российской нефти: почему у Киева нет выбора.




Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2026/03/21/hungary-election-interference-russia-orban/
