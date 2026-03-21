Сіярто прогнозує відновлення поставок російської нафти: чому у Києва немає вибору
Сіярто прогнозує відновлення поставок російської нафти: чому у Києва немає вибору

Сіярто заявив, що Україна нібито змушена буде відновити транзит після виборів в Угорщині

21 березня 2026, 17:15
Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" вже у квітні через фінансові труднощі. Про це він сказав під час виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті.

Сіярто прогнозує відновлення поставок російської нафти: чому у Києва немає вибору

Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

За словами Сіярто, постачання нафти може відновитися 13 квітня – наступного дня після парламентських виборів в Угорщині. Він висловив упевненість у перемозі керівної партії "Фідес" на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном та припустив, що після цього транзит через "Дружбу" буде поновлено.

Сіярто також заявив, що фінансовий тиск на Україну, на його думку, посилюється через блокування Угорщиною частини рішень ЄС щодо фінансової допомоги. Він натякнув, що це може впливати на позицію Києва щодо енергетичних питань.

"У українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта. Тому після нашої перемоги на виборах вони будуть змушені запустити трубопровід “Дружба”, і транспортування відновиться ввечері 13 квітня", — заявив угорський міністр.

Окремо він наголосив, що Будапешт і надалі блокуватиме невигідні для себе рішення в ЄС, поки, за його словами, не буде відновлено транзит російської нафти.

Крім енергетичних питань, Сіярто знову виступив проти перспективи вступу України до ЄС. Він заявив, що такий крок, на його думку, може призвести до ескалації конфлікту і навіть втягування НАТО у пряме протистояння з Росією, що створює ризики глобального масштабу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська Служба зовнішньої розвідки могла розглядати сценарій інсценованого замаху на прем'єр-міністра Віктора Орбана, щоб посилити його позиції напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані європейської розвідки.




