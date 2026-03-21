Будапешт повністю злився під Москву: у чому запідозрили Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто опинився у центрі гучного скандалу після повідомлень про можливу передачу конфіденційної інформації з переговорів Європейського Союзу російській стороні. Як пише The Washington Post, з посиланням на європейського чиновника у сфері безпеки, угорський дипломат нібито підтримував постійний контакт із главою МЗС РФ Сергій Лавров.

Петер Сіярто та Сергій Лавров. Фото: із відкритих джерел

За цими даними, він телефонував до Москви безпосередньо під час перерв у засіданнях ЄС, передаючи деталі обговорень і можливі рішення.

Джерело видання стверджує, що завдяки такій комунікації російська сторона фактично отримувала доступ до внутрішніх дискусій Євросоюзу в режимі реального часу. Це, за оцінками співрозмовників, могло створювати ефект "неформальної присутності" Кремля на переговорах протягом тривалого періоду.

Сам Сіярто наразі публічно не відреагував на ці звинувачення. Водночас відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він неодноразово відвідував Москву – загалом таких візитів було щонайменше шістнадцять.

Остання поїздка відбулася 4 березня 2026 року. Тоді угорський міністр провів зустріч із президентом РФ Володимир Путін, що лише підсилило критику на адресу Будапешта з боку європейських партнерів.

На цьому тлі нові викриття можуть ще більше загострити напруження всередині ЄС та поставити під сумнів рівень довіри до Угорщини у ключових питаннях безпеки й зовнішньої політики.

