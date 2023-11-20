Бунт внутри ЕС: партия Орбана ополчилась против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Правящая партия Венгрии разместила по всей стране билборды, которые направлены против президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Билборды появились 20 ноября, их установили за ночь.
Билборды связаны с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне следующего года. Фон дер Ляйен на них изображена вместе с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, который является постоянным объектом враждебности со стороны партии Орбана "Фидес".
Ранее правительство Венгрии опубликовало сообщение об "интенсивной информационной кампании" по важным вопросам, изобразив это фото, на котором Урсула фон дер Ляйен и Алекс Сорос.
Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия блокирует заявку Швеции на вступление в НАТО, зато открывает объятия атомному сотрудничеству с РФ. А премьер Виктор Орбан откровенно скучает по временам СССР, обвиняет Украину в якобы худшем в мире отношении к венграм и постоянно "качает" тему перемирия. Как отрезвить венгерские власти, которые, похоже, стали уже открытым проводником российской политики в ЕС? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан дал окончательный ответ, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о членстве Украины в ЕС.
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