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Бунт внутри ЕС: партия Орбана ополчилась против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (ФОТО)

Партия скандального Виктора Орбана разместила билборды против Урсулы фон дер Ляйен по Венгрии

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Правящая партия Венгрии разместила по всей стране билборды, которые направлены против президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Бунт внутри ЕС: партия Орбана ополчилась против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (ФОТО)

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Билборды появились 20 ноября, их установили за ночь.


Билборды связаны с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне следующего года. Фон дер Ляйен на них изображена вместе с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, который является постоянным объектом враждебности со стороны партии Орбана "Фидес".

"Не танцуем под их дудки", – написано на билборде (в оригинале: "Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek!").

Ранее правительство Венгрии опубликовало сообщение об "интенсивной информационной кампании" по важным вопросам, изобразив это фото, на котором Урсула фон дер Ляйен и Алекс Сорос.                                                                 

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия блокирует заявку Швеции на вступление в НАТО, зато открывает объятия атомному сотрудничеству с РФ. А премьер Виктор Орбан откровенно скучает по временам СССР, обвиняет Украину в якобы худшем в мире отношении к венграм и постоянно "качает" тему перемирия. Как отрезвить венгерские власти, которые, похоже, стали уже открытым проводником российской политики в ЕС? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан дал окончательный ответ, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

Бунт внутри ЕС: партия Орбана ополчилась против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-orban-erects-billboards-vilifying-eus-von-der-leyen-2023-11-20/
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