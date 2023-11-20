Бунт внутри ЕС: партия Орбана ополчилась против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен (ФОТО)

Правящая партия Венгрии разместила по всей стране билборды, которые направлены против президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Билборды появились 20 ноября, их установили за ночь.

Билборды связаны с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне следующего года. Фон дер Ляйен на них изображена вместе с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, который является постоянным объектом враждебности со стороны партии Орбана "Фидес".

"Не танцуем под их дудки", – написано на билборде (в оригинале: "Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek!").

Ранее правительство Венгрии опубликовало сообщение об "интенсивной информационной кампании" по важным вопросам, изобразив это фото, на котором Урсула фон дер Ляйен и Алекс Сорос.

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