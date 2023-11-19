Какие решения должны принять в ЕС: почему Орбан продолжает подыгрывать России

Венгрия блокирует заявку Швеции на вступление в НАТО, зато открывает объятия атомному сотрудничеству с РФ. А премьер Виктор Орбан откровенно скучает по временам СССР, обвиняет Украину в якобы худшем в мире отношении к венграм и постоянно "качает" тему перемирия. Как отрезвить венгерские власти, которые, похоже, стали уже открытым проводником российской политики в ЕС? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

ЕС пора задуматься над реформированием институций, то же самое касается НАТО

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно согласна с тем, что в последнее время Орбан стал всё более явно демонстрировать свои связи с Россией.

"И, если в экономическом плане ЕС еще может понять какие-то аспекты такого рода сотрудничества (избавиться от газовой или атомной зависимости – не быстрый процесс), то пророссийские и даже антиевропейские заявления венгерского премьера понять-принять просто невозможно. Это явно требует определенных действий со стороны Евросоюза", – считает эксперт.

Она напоминает, что недавно Орбан сравнил ЕС с СССР в негативном плане (мол, сейчас, как и тогда, отдельные страны чувствовали мощное давление). А теперь, напротив, сравнивая языковую политику Украины с советской, делает реверансы в сторону последней, критикуя украинскую. Плюс – заявляет, что Украина находится на расстоянии нескольких световых лет от вступления в ЕС, блокирует присоединение Швеции к НАТО. И так далее.

"Я думаю, что эти заявления, которых становится всё больше, причем, всё более провокационных, подтверждают необходимость быстрого реформирования системы принятия решений в ЕС. Особенно в вопросах внешней политики. Орбан четко дал понять, что Венгрия будет блокировать расширение Евросоюза (причем, не только касательно Украины, но и – Молдовы, Грузии, балканских государств). И тут уже явно мало просто оказывать финансовое давление на венгерские власти, снижая поступления в их казну из общеевропейского бюджета. Необходимо принимать более кардинальные решения, которые сведут в будущем на "нет" подобного рода шантаж со стороны одной страны – всего европейского сообщества", – подчеркивает Олеся Яхно.

По ее мнению, чем больше Орбан делает подобных провокационных заявлений, тем больше должно быть у остальных членов ЕС стимулов для реформирования институций. То же самое касается НАТО.

"Необходимость замены принятия тех или иных решений не абсолютным консенсусом, а просто большинством, уже перезрела. Что в ЕС, что в НАТО. И тогда у отдельных стран или их лидеров будут выбиты из рук рычаги давления, благодаря которым они сейчас откровенно ломают европейское и евроатлантическое единство", – констатирует аналитик.

Орбан почувствовал, что Брюссель можно продолжать раздражать угрозами и торгом

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поделился таким комментарием:

"Орбан и построенная им система "мафизного государства" в Венгрии – это серьезный вызов для Украины и ее вступления в ЕС. Здесь два исходных пункта в понимании причин. Первая причина состоит в том, что венгерские власти приступили к блокированию евроинтеграционных стремлений Украины непосредственно в угоду или просьбу Москвы, от которой Венгрия продолжает быть энергетически зависимой. Ведь Орбан не был против евроинтеграции Украины по крайней мере в публичных заявлениях в 2022 году. Однако сейчас он угрожает из-за механизма манипулятивных "национальных консультаций" (конъюнктурный опрос) заблокировать в декабре старт переговоров ЕС с Украиной. И тогда эту ситуацию могут откорректировать либо очередные парламентские выборы в 2026 г., где теоретически может появиться шанс устранить Орбана и его партию "Фидес" от власти законным образом, либо внутриполитические изменения в РФ или поражение в войне".

Или, продолжает эксперт, позиция Венгрии продиктована другой мотивацией.

"По его словам, Орбан почувствовал, что Брюссель можно продолжать раздражать угрозами, шантажом и торгом, а европейские институты могут пойти ему на уступки. В таком случае "украинская карта", как и вступление Швеции в НАТО, это предложение для повышения ставок в переговорах с ЕС и НАТО по возобновлению финансирования из европейских фондов и преференций", – поясняет Олег Постернак.

В таком случае, продолжает он, украинцам нужно готовиться к сложным переговорам с венгерскими властями – и пробовать наладить отношения с разными центрами власти в Будапеште.

"Что интересно, Украина уже пошла венгерским властям на две ключевые уступки. Во-первых, в июне 2023-го, Рада продлила переходный период применения нового формата образования в школах с языками национальных меньшинств, которые пользуются официальными языками ЕС, до 1 сентября 2024 года. А во-вторых, НАПК окончательно исключило венгерский OTP Bank из реестра международных спонсоров войны. Но это никак не смягчило отношения с нынешней венгерской властью", – констатирует Олег Постернак.

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