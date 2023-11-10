Орбан дал окончательный ответ, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Евросоюз не должен даже давать надежду Украине и начинать переговоры о членстве в ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Reuters".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

При этом премьер подчеркнул, Венгрия, как полноправный член ЕС заняла "четкую" позицию – на сегодняшний день Украина не может быть членом ЕС.

Виктор Орбан также отметил, что дискуссии между ЕС и Венгрией относительно миллиардов евро средств от Брюсселя, замороженных для Будапешта из-за проблем с верховенством права, не может быть никоим образом связан с поддержкой Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Я хотел бы очень четко заявить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Он не может быть связан с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить", — подчеркнул он.

Венгерский премьер выразил уверенность в том, что с Украиной сегодня не о чем говорить, нет никаких предпосылок для того, чтобы стране давать надежду на членство в ЕС.

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