В сообщении говорится, что в России есть ряд соответствующих деятелей западного политического мира, к которым у нее нет такой симпатии. Среди них – Крозетто.

За устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто, РФ предложила ЧВК "Вагнера" награду в размере 15 млн долларов. За угрозами министру стоит бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Об этом заявила итальянская разведка, сообщает Il Foglio .

Итальянские разведчики предположили, что в цепочке передачи заказов, которую Кремль мог бы доставить в Рим, будет четко определена цепочка. У "Вагнера" есть минимум 2 ячейки в ЕС: одна на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией, а вторая в Эстонии.

Включение итальянского министра в список заявленных целей ЧВК очевидно, является чем-то, что означает повышение уровня риска.

Итальянская разведка отмечает, что министра Крозетто "заказали" из-за его недавних заявлений о прибывающих морем мигрантах из Африки. Политик заявил, что за этой миграцией могут стоять российские наемники ЧВК "Вагнера".

Основатель ЧВК Евгений Пригожин отреагировал на эти обвинения и заявления, что "мы не в курсе того, что происходит с миграционным кризисом, мы не имеем дело с этим, у нас есть куча других проблем, которые нужно решить". Но назвал Крозетто "придурком и задирой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще одна страна признала ППК "Вагнер" террористической организацией. Литовский Сейм принял резолюцию, согласно которой частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией. 14 марта Сейм Литвы выдвинул резолюцию о признании ПИК "Вагнер" террористической организацией. Идея была принята и поддержана 117 членами литовского Сейма.