logo

BTC/USD

24474.85

ETH/USD

1658.09

LTC/USD

76.44

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Бывший президент России нанял ЧВК "Вагнера", чтобы устранить итальянского министра: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший президент России нанял ЧВК "Вагнера", чтобы устранить итальянского министра: что известно

Россия предложила ЧВК "Вагнера" награду за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто

сегодня, 22:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

За устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто, РФ предложила ЧВК "Вагнера" награду в размере 15 млн долларов. За угрозами министру стоит бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Об этом заявила итальянская разведка, сообщает Il Foglio .

Бывший президент России нанял ЧВК "Вагнера", чтобы устранить итальянского министра: что известно

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в России есть ряд соответствующих деятелей западного политического мира, к которым у нее нет такой симпатии. Среди них – Крозетто.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Итальянские разведчики предположили, что в цепочке передачи заказов, которую Кремль мог бы доставить в Рим, будет четко определена цепочка. У "Вагнера" есть минимум 2 ячейки в ЕС: одна на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией, а вторая в Эстонии.

Включение итальянского министра в список заявленных целей ЧВК очевидно, является чем-то, что означает повышение уровня риска.

Итальянская разведка отмечает, что министра Крозетто "заказали" из-за его недавних заявлений о прибывающих морем мигрантах из Африки. Политик заявил, что за этой миграцией могут стоять российские наемники ЧВК "Вагнера".

Основатель ЧВК Евгений Пригожин отреагировал на эти обвинения и заявления, что "мы не в курсе того, что происходит с миграционным кризисом, мы не имеем дело с этим, у нас есть куча других проблем, которые нужно решить". Но назвал Крозетто "придурком и задирой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще одна страна признала ППК "Вагнер" террористической организацией. Литовский Сейм принял резолюцию, согласно которой частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией. 14 марта Сейм Литвы выдвинул резолюцию о признании ПИК "Вагнер" террористической организацией. Идея была принята и поддержана 117 членами литовского Сейма.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ilfoglio.it/politica/2023/03/15/news/-colpire-crosetto-l-allarme-dell-intelligence-mosca-ha-messo-una-taglia-sul-ministro-da-15-milioni-di-dollari-5061298/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!