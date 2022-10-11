Чехи устроили "референдум" перед посольством России о присоединении Калининграда к Чехии

10 октября перед посольством России в Праге чехи устроили "референдум" о включении Краловца, то есть Калининграда в состав Чехии. Организаторы рассказали, что подобная акция направлена на поддержку Украины и способ показать нелепость российских фиктивных референдумов. Об этом сообщает Twitter аккаунт города Краловец.

Чехия аннексировала Калининградскую область России. Фото из открытых источников

Идея о том, что Чехия должна присоединить Калининградскую область России, возникла в результате шутки несколько недель назад. Когда один из пользователей социальной сети разделил Калининградскую область на две части, одна отошла к Польше, а другая – к Чехии.

Несмотря на шутку, такое решение имеет определенную историческую подоплеку, ведь город Калининград, который в Чехии звучит как Краловец, основал в 13 веке тевтонский орден в честь чешского короля Отакара II .

Организаторы мероприятия рассказали, что Владимир Путин создал прецедент в международном праве, когда аннексировал территории Украины и теперь Чехия так же через референдум получит Калининград. Также организаторы акции у российского посольства говорят, что подобный референдум подчеркивает всю абсурдность российских властей.

"Мы хотим поблагодарить всех за участие в сегодняшнем мероприятии перед посольством России. Во время сегодняшнего голосования с результатом 98% окончательно было решено, что Краловец присоединится к Чехии. Собрано 110 000 крон, которые будут отправлены в поддержку Украины." — пишут на странице Краловца в Twitter .

У посольства собралось около 200 человек. Обошлось без инцидентов. Участники принесли транспаранты с надписями "храните покой и аннексируйте Краловец" , " Краловец был, есть и будет чешским. – В. И. Ленин".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чехи пытаются аннексировать Калининград.

Также "Комментарии" писали о "подарок для Путина". Граждане Чехии собрали деньги на танк для ВСУ.

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