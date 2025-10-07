logo

Чехи все-таки отворачиваются от Украины: что показал опрос после выборов
Чехи все-таки отворачиваются от Украины: что показал опрос после выборов

Большинство чехов поддерживают коалицию Бабиша с антиукраинской партией

7 октября 2025, 08:05
Автор:
Кравцев Сергей

Сценарий, при котором антиукраинская и евроскептическая чешская партия SPD входит в коалиционное правительство с победителем выборов ANO, является приемлемым для относительного большинства чехов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос агентства NMS для портала Novinky.

Чехи все-таки отворачиваются от Украины: что показал опрос после выборов

Выборы в Чехии. Фото: из открытых источников

Коалицию ANO, правого движения "Автомобилисты" и SPD, которая обеспечивает математическое большинство в парламенте Чехии, поддерживают 52% чешских респондентов – и это максимум среди всех возможных коалиций.

Немного меньшую (50%) поддержку опрошенные выразили правительству меньшинства ANO при поддержке "Автомобилистов" и SPD, или правительству ANO и "Автомобилистов" при поддержке SPD.

Ни одна из конфигураций потенциальной коалиции, где фигурирует нынешний правительственный блок Spolu или партия премьера Петра Фиалы ODS, не получает сопоставимой поддержки.

Например, коалиция с ANO и ODS является приемлемой только для 17% респондентов, а коалиция ANO со Spolu считается приемлемой для 19%.

Читайте также на портале "Комментарии" — директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отметил, что парламентские выборы в Чехии и их результаты нужно рассматривать комплексно. Прежде всего, победа партии ANO Андрея Бабиша не столь драматична, как могло бы быть. 

"То есть эта победа прогнозировалась, она была ожидаема, но, по моему мнению, Бабиш не является пророссийским политиком. Он является политиком популистом. Это угроза, но это все-таки возможность вести с ним диалог", – отметил Евгений Магда. 

Что касается вообще расклада, то, по мнению эксперта, на сегодняшний момент нас ожидают коалиционные переговоры в Чехии и сказать окончательно, каким будет состав правительства, будет ли это правительство меньшинства — достаточно сложно.




Источник: https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-exkluzivni-pruzkum-koalice-ano-spd-a-motoristu-je-pro-cechy-nejprijatelnejsi-40542557
