Тревожные тенденции нарастают: стоит ли Украине беспокоиться после выборов в Чехии

Кравцев Сергей
Парламентские выборы в Чехии и их результаты следует рассматривать комплексно. Прежде всего, победа партии ANO Андрея Бабиша не столь драматична, как могло бы быть. Такое мнение высказал директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда.
Выборы в Чехии. Фото: из открытых источников
Что касается вообще расписания, то, по мнению эксперта, на сегодняшний момент нас ожидают коалиционные переговоры в Чехии и сказать окончательно, каким будет состав правительства, будет ли это правительство меньшинства достаточно сложно.
По его словам, у Украины все-таки есть опыт достаточно прагматических военных заказов для Словакии, где для нужд Украины производят гаубицы Zuzana (САУ). Учитывая мощную военно-промышленность Чехии, нам нужно об этом говорить с Прагой, пытаясь компенсировать нежелание Андрея Бабыша продолжать снарядную инициативу, доставшуюся Праге в наследство от Жозепа Борреля, когда Чехия фактически спасала лицо всего Европейского Союза.
