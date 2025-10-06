Тревожные тенденции нарастают: стоит ли Украине беспокоиться после выборов в Чехии

Парламентские выборы в Чехии и их результаты следует рассматривать комплексно. Прежде всего, победа партии ANO Андрея Бабиша не столь драматична, как могло бы быть. Такое мнение высказал директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда.

Выборы в Чехии. Фото: из открытых источников

"То есть эта победа прогнозировалась, она была ожидаема, но, по моему мнению, Бабиш не пророссийский политик. Он является политиком популистом. Это угроза, но это все-таки возможность вести с ним диалог", – отметил Евгений Магда.

Что касается вообще расписания, то, по мнению эксперта, на сегодняшний момент нас ожидают коалиционные переговоры в Чехии и сказать окончательно, каким будет состав правительства, будет ли это правительство меньшинства достаточно сложно.

"Думаю, что для многих украинцев было странным, что популярный политик Петр Павел, являющийся президентом Чехии, не повел свою политическую партию на выборы, но ответ на самом деле достаточно очевиден. Вопрос в том, что есть определенная политическая культура, политическая традиция, заложенные еще Вацлавом Гавелом, и поэтому в Чехии им пытаются следовать", – отметил Евгений Магда.

По его словам, у Украины все-таки есть опыт достаточно прагматических военных заказов для Словакии, где для нужд Украины производят гаубицы Zuzana (САУ). Учитывая мощную военно-промышленность Чехии, нам нужно об этом говорить с Прагой, пытаясь компенсировать нежелание Андрея Бабыша продолжать снарядную инициативу, доставшуюся Праге в наследство от Жозепа Борреля, когда Чехия фактически спасала лицо всего Европейского Союза.

"Также можно добавить, что популисты – общая проблема центральной Европы. И, говоря о выборах в Чехии, надо сказать, что отношения Украины со странами Вышеградской четверки усложнились и, очевидно, нужно искать не виновных, а искать пути взаимопонимания с этими странами и как можно эффективнее с ними взаимодействовать, говоря языком общих интересов", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — на Западе заговорили о том, что помощь Украине может быть под вопросом: что произошло.



