Чехи таки відвертаються від України: що показало опитування після виборів

Кравцев Сергей
Сценарій, за якого антиукраїнська та євроскептична чеська партія SPD входить до коаліційного уряду з переможцем виборів ANO, є прийнятним для відносної більшості чехів. Як передає портал "Коментарі", про це свідчить опитування агентства NMS для порталу "Новини".
Вибори у Чехії. Фото: з відкритих джерел
Коаліцію ANO, правого руху "Автомобілісти" та SPD, яка забезпечує математичну більшість у парламенті Чехії, підтримують 52% чеських респондентів – і це максимум серед усіх можливих коаліцій.
Трохи меншу (50%) підтримку опитані висловили уряду меншості ANO за підтримки "Автомобілістів" та SPD, або уряду ANO та "Автомобілістів" за підтримки SPD.
Жодна з конфігурацій потенційної коаліції, де фігурує нинішній урядовий блок "Сто" або партія прем'єра Петра Фіали ODS, не отримує порівнянної підтримки.
Наприклад, коаліція з ANO та ODS є прийнятною лише для 17% респондентів, а коаліція ANO зі Своєю вважається прийнятною для 19%.
Читайте також на порталі "Коментарі" — директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда зазначив, що парламентські вибори в Чехії та їх результати слід розглядати комплексно. Насамперед, перемога партії ANO Андрія Бабіша не така драматична, як могло б бути.
Щодо взагалі розкладу, то, на думку експерта, на сьогоднішній момент на нас чекають коаліційні переговори в Чехії і сказати остаточно, яким буде склад уряду, чи буде цей уряд меншості — досить складно.