Чехи таки відвертаються від України: що показало опитування після виборів

Сценарій, за якого антиукраїнська та євроскептична чеська партія SPD входить до коаліційного уряду з переможцем виборів ANO, є прийнятним для відносної більшості чехів. Як передає портал "Коментарі", про це свідчить опитування агентства NMS для порталу "Новини".

Вибори у Чехії. Фото: з відкритих джерел

Коаліцію ANO, правого руху "Автомобілісти" та SPD, яка забезпечує математичну більшість у парламенті Чехії, підтримують 52% чеських респондентів – і це максимум серед усіх можливих коаліцій.

Трохи меншу (50%) підтримку опитані висловили уряду меншості ANO за підтримки "Автомобілістів" та SPD, або уряду ANO та "Автомобілістів" за підтримки SPD.

Жодна з конфігурацій потенційної коаліції, де фігурує нинішній урядовий блок "Сто" або партія прем'єра Петра Фіали ODS, не отримує порівнянної підтримки.

Наприклад, коаліція з ANO та ODS є прийнятною лише для 17% респондентів, а коаліція ANO зі Своєю вважається прийнятною для 19%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда зазначив, що парламентські вибори в Чехії та їх результати слід розглядати комплексно. Насамперед, перемога партії ANO Андрія Бабіша не така драматична, як могло б бути.

"Тобто ця перемога прогнозувалася, вона була очікуваною, але, на мою думку, Бабіш не є проросійським політиком. Він є політиком популістом. Це загроза, але це все-таки можливість вести з ним діалог", — зазначив Євген Магда.

Щодо взагалі розкладу, то, на думку експерта, на сьогоднішній момент на нас чекають коаліційні переговори в Чехії і сказати остаточно, яким буде склад уряду, чи буде цей уряд меншості — досить складно.



